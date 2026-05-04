S&P 500 7,198 ▼0.45%
DOW 48,948 ▼1.11%
NASDAQ 25,045 ▼0.28%
NAFTA 105.96 ▲3.94%
ARI 4,524 ▼2.59%
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
BTC $80,156 ▲ +1.79% ETH $2,362 ▲ +1.29% XRP $1.4046 ▲ +0.69% SOL $84.7200 ▲ +0.51%
Premier League

Tottenham drejt shpërbërjes nëse bie në Championship, Liverpool ofron 95 milionë euro për yllin e londinezëve

· 2 min lexim

Edhe pse me fitoren e fundit 0-2 në transfertën ndaj Aston Villa dhe me renditjen aktuale në vendin e 17-të, Tottenham sërish është në rrezik serioz për të rënë në Championship, kur duhen edhe tre javë nga përfundimi i sezonit.

Në rast se ndodh që londinezët të mos qëndrojnë në elitë për sezonin e ri, ekipi aktual do të shpërbëhet dhe shumë prej yjeve do të largohen. Njëri prej lojtarëve më të kërkuar të Tottenham është padyshim qendërmbrojtësi Micky van de Ven, i cili do të jetë në qendër të merkatos së verës pasi do të kërkohet nga shumë klube të mëdha.

Liverpool është një nga klubet më të interesuara për shërbimet e 25-vjeçarit holandez. Të kuqtë e shohin Micky van de Ven si përforcimin ideal për qendrën e mbrojtjes, duke ditur që Ibrahima Konate pritet të largohet falas në verë dhe Virgil van Dijk futet në vitin e fundit të kontratës.

Sipas medieve angleze, Liverpool është gati të paguajë 95 milionë euro për transferimin e Micky van de Ven, gjatë merkatos së verës. Holandezi është ndër emrat e parë në listën e përforcimeve që të kuqtë synojnë të bëjnë në verë.

