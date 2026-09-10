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Politika

Bardhi takon të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës amerikane: SHBA, aleat i çmuar dhe strategjik i Shqipërisë

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Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi ka mirëpritur në takim të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës së SHBA-së, Nancy VanHorn.

Bardhi bën me dije se në fokus të diskutimeve ishte aktualiteti i agjendës së Kuvendit, prioritetet dhe forcimi i marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe SHBA. Kreu i grupit parlamentar demorkat vlerëson se SHBA mbeten aleat i çmuar dhe strategjik i Shqipërisë.

“Në nisje të këtij sesioni të ri parlamentar, pata kënaqësinë të mirëpres të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës së SHBA-së, znj. Nancy VanHorn, me të cilën diskutuam mbi aktualitetin e axhendës së Kuvendit, prioritetet që kemi përpara dhe forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve të shkëlqyera mes dy vendeve tona.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një aleat i çmuar dhe strategjik i Shqipërisë. Jemi krenarë që qëndrojmë së bashku si aleatë në NATO dhe të vendosur për të vijuar forcimin e partneritetit tonë të ngushtë dhe të qëndrueshëm”, thuhet në njoftim.

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