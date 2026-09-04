BDI: Zero shqiptarë në shpërblimet shtetërore “8 Shtatori” – edhe suksesi i shqiptarëve po bëhet i padukshëm

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EUR/CAD
1.6030
EUR/USD
1.1619
EUR/GBP
0.8596
EUR/CHF
0.9393
EUR/ALL
92.1175
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.3406
EUR/TRY
56.2727
EUR/JPY
181.31
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