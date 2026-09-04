☀️
Tiranë 35°C · Kthjellët 04 September 2026
S&P 500 7,726 ▼0.28%
DOW 53,411 ▼0.51%
NASDAQ 26,547 ▼0.14%
NAFTA 89.58 ▼1.88%
ARI 4,479 ▼1.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030
₿ CRYPTO
BTC $79,386 ▼ -0.34% ETH $2,454 ▲ +0.2% XRP $1.4032 ▼ -0.11% SOL $101.3200 ▼ -1.24%
S&P 500 7,726 ▼0.28 % DOW 53,411 ▼0.51 % NASDAQ 26,547 ▼0.14 % NAFTA 89.58 ▼1.88 % ARI 4,479 ▼1.35 % S&P 500 7,726 ▼0.28 % DOW 53,411 ▼0.51 % NASDAQ 26,547 ▼0.14 % NAFTA 89.58 ▼1.88 % ARI 4,479 ▼1.35 %
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030
04 Sep 2026
Breaking
Në gjurmët e vrasësve, lirohen 10 të shoqëruarit e ekzekutimit të Viktor Bardhit në Mirditë Gjykata pranon kërkesën e Prokurorisë, liron 14 protestuesit që u përplasën me Policinë: Arrestimi i paligjshëm! Urdhri i Ramës/ Deputetët e PS zbresin në terren për “Praninë Besnike”, Braçe, Xhafaj dhe Spiropali ende pa njoftuar t Veshka e derrit, e modifikuar gjenetikisht, mban gjallë pacientin për 271 ditë KOPENHAGË – Pesë vende evropiane duan të nënshkruajnë një marrëveshje me një vend të tretë për të krijuar një qendër kthimi për migrantët
Menu
Maqedonia

BDI: Zero shqiptarë në shpërblimet shtetërore “8 Shtatori” – edhe suksesi i shqiptarëve po bëhet i padukshëm

· 1 min lexim

Shkup, 4 shtator 2026

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu