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04 Sep 2026
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Në gjurmët e vrasësve, lirohen 10 të shoqëruarit e ekzekutimit të Viktor Bardhit në Mirditë Gjykata pranon kërkesën e Prokurorisë, liron 14 protestuesit që u përplasën me Policinë: Arrestimi i paligjshëm! Urdhri i Ramës/ Deputetët e PS zbresin në terren për “Praninë Besnike”, Braçe, Xhafaj dhe Spiropali ende pa njoftuar t Veshka e derrit, e modifikuar gjenetikisht, mban gjallë pacientin për 271 ditë KOPENHAGË – Pesë vende evropiane duan të nënshkruajnë një marrëveshje me një vend të tretë për të krijuar një qendër kthimi për migrantët
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Kronika

Në gjurmët e vrasësve, lirohen 10 të shoqëruarit e ekzekutimit të Viktor Bardhit në Mirditë

· 2 min lexim
Në gjurmët e vrasësve, lirohen 10

Hetimet e vrasjes Mirditë Prita nga ku u qëllua me të paktën 30 plumba 65-vjeçarit Viktor Bardhi duket se ka qenë e mirëorganizuar nga autorët.

Mësohet se gati 10 persona janë shoqëruar dhe janë marrë në pyetje në përpjekje për të zbuluar detaje mbi ngjarjen.

Pas marrjes së dëshmive ata janë liruar pasi nuk janë gjetur element që mund ti lidhin me ngjarjen e rëndë në fshatin Ndërfushas.

Hetimet kanë vijuar duke hapur kamerat e sigurisë që mund të jenë në zonë ose dhe në akset drejt vendit ku u gjet makina e djegur pas atentatit. Burimet thonë se organizatorët kanë monitoruar zonën më parë duke shmangur kështu dhe identifikimin.

Ndërsa në ato zona ku ka kamera sigurie nuk janë parë lëvizje që mund të ngjallnin dyshime. Një tjetër mundësi është këqyrja e provave që mund të jenë lënë në terren, pasi ekzekutorët dyshohet se mund të jenë afruar në këmbë për të kryer vrasjen. Pista kryesore për prokurorinë mbetet ajo e hakmarrjes, ku prej konfliktit të vitit 2016 dyshohet se janë shënuar të paktën 9 viktima.

Por po ashtu po hetohet dhe përtej përplasjes mes fiseve Reçi dhe Bardhi. 65-vjeçari u ekzekutuar paraditen e së enjtes një kilometër larg banesës së tij. Ai ishte nisur drejt ujësjellësit për të hapur linjën e furnizimit të fshatit, por pranë nënkalimit ai u qëllua me breshëri automatiku. Kanë qenë banorët e zonës që konstatuan makinën duke lajmëruar më tej policinë.

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