Në gjurmët e vrasësve, lirohen 10 të shoqëruarit e ekzekutimit të Viktor Bardhit në Mirditë
Hetimet e vrasjes Mirditë Prita nga ku u qëllua me të paktën 30 plumba 65-vjeçarit Viktor Bardhi duket se ka qenë e mirëorganizuar nga autorët.
Mësohet se gati 10 persona janë shoqëruar dhe janë marrë në pyetje në përpjekje për të zbuluar detaje mbi ngjarjen.
Pas marrjes së dëshmive ata janë liruar pasi nuk janë gjetur element që mund ti lidhin me ngjarjen e rëndë në fshatin Ndërfushas.
Hetimet kanë vijuar duke hapur kamerat e sigurisë që mund të jenë në zonë ose dhe në akset drejt vendit ku u gjet makina e djegur pas atentatit. Burimet thonë se organizatorët kanë monitoruar zonën më parë duke shmangur kështu dhe identifikimin.
Ndërsa në ato zona ku ka kamera sigurie nuk janë parë lëvizje që mund të ngjallnin dyshime. Një tjetër mundësi është këqyrja e provave që mund të jenë lënë në terren, pasi ekzekutorët dyshohet se mund të jenë afruar në këmbë për të kryer vrasjen. Pista kryesore për prokurorinë mbetet ajo e hakmarrjes, ku prej konfliktit të vitit 2016 dyshohet se janë shënuar të paktën 9 viktima.
Por po ashtu po hetohet dhe përtej përplasjes mes fiseve Reçi dhe Bardhi. 65-vjeçari u ekzekutuar paraditen e së enjtes një kilometër larg banesës së tij. Ai ishte nisur drejt ujësjellësit për të hapur linjën e furnizimit të fshatit, por pranë nënkalimit ai u qëllua me breshëri automatiku. Kanë qenë banorët e zonës që konstatuan makinën duke lajmëruar më tej policinë.
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