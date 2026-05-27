BE-ja zgjat sanksionet kundër Rusisë për një vit për shkak të shkeljeve të të drejtave të njeriut
Këshilli i Bashkimit Evropian (BE) ka zgjatur sanksionet e vendosura ndaj Rusisë kundër individëve përgjegjës për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut, shtypje të shoqërisë civile dhe abuzime me një vit, deri më 28 maj 2027.
Kjo u tha në një deklaratë të publikuar në faqen zyrtare të internetit të BE-së.
“Bashkimi Evropian vazhdon të dënojë fuqishëm shkeljet e të drejtave të njeriut dhe represionin në Rusi dhe është seriozisht i shqetësuar për përkeqësimin e mëtejshëm të situatës së të drejtave të njeriut në vend, veçanërisht në kontekstin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës”, thuhet në deklaratë.
Sipas informacionit, këto masa kufizuese zbatohen aktualisht nga BE-ja ndaj 72 individëve dhe një personi juridik.
Asetet e individëve të përfshirë në listën e sanksioneve janë të ngrira. Qytetarëve dhe kompanive të BE-së u ndalohet t’u ofrojnë burime financiare këtyre individëve. Individëve u ndalohet gjithashtu hyrja në territorin e BE-së ose kalimi tranzit nëpër shtetet anëtare.
