BE prezanton aplikacionin e ri për verifikimin e moshës online për mbrojtjen e fëmijëve
Bashkimi Europian ka bërë gati një aplikacion të ri që do t’i ndihmojë përdoruesit të provojnë moshën e tyre kur hyjnë në platforma online. Qëllimi
Bashkimi Europian ka bërë gati një aplikacion të ri që do t’i ndihmojë përdoruesit të provojnë moshën e tyre kur hyjnë në platforma online. Qëllimi kryesor është mbrojtja e fëmijëve nga përmbajtje të dëmshme ose e paligjshme në internet.
Ky aplikacion do të përdoret për të kufizuar aksesin e të miturve në materiale të papërshtatshme, si dhe për të ulur rreziqe si ngacmimet online, kontaktet e rrezikshme dhe varësia nga platformat digjitale.
Sipas Komisionit Europian, aplikacioni është tashmë gati për t’u përdorur dhe vendet anëtare duhet ta ofrojnë deri në fund të vitit 2026. Ai mund të shkarkohet falas dhe do të funksionojë në çdo pajisje.
Përdoruesit do të mund të regjistrohen me dokument identiteti ose pasaportë dhe më pas ta përdorin për të vërtetuar moshën pa dhënë shumë të dhëna personale. Aplikacioni është ndërtuar që të ruajë privatësinë dhe të mos ndajë informacione të panevojshme.
Ai mund të përdoret si aplikacion i veçantë ose të integrohet në “EU Digital Identity Wallet”, një sistem që do të ruajë dokumente dhe të dhëna personale në një vend të vetëm për përdorim në shërbime online dhe publike.
Megjithatë, disa ekspertë dhe organizata për mbrojtjen e privatësisë kanë shprehur shqetësime, duke thënë se verifikimi i moshës mund të sjellë rreziqe për të dhënat personale nëse nuk zbatohet siç duhet.
Ky aplikacion është pjesë e një plani më të gjerë të BE-së për të rritur sigurinë e fëmijëve në internet, ndërkohë që po merren masa edhe ndaj platformave të mëdha si Instagram dhe Facebook për mbrojtjen e të miturve.
