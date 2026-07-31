“Besa është një traktat i shkruar në ditë të vështira”, Çipa: Ja kujt i drejtohet “Prania Besnike”
Gazetari, Aleksandër Çipa i ftuar këtë të enjte në emisionin “Now” me Erla Mëhillin në Euronews Albania ka folur lidhur me dokumentin e ri të kryeministrit Edi Rama, të quajtur “Besa” dhe protestat e qytetarëve. Gjatë fjalës së tij, Çipa u shpreh se protestat e vazhdueshme kanë rikthyer energjinë dhe shpresën e shoqërisë civile.
Sipas tij, sistemi politik në Shqipëri konsiderohet i kalbëzuar dhe jofunksional. Ai shtoi se kryeministri po përballet me konsumimin e gjatë në pushtet dhe koston politike të reformave të tij. Lidhur me “Besën”, ai tha se nuk është një dokument apo nismë e krijuar për publikun e gjerë, por një traktat në ditë të vështira.
“Diferenca mes pushtetit qendror ekzekutiv me pushtetin vendor qeverisës është ngushtuar si asnjëherë në historinë e shtetit shqiptar kësaj radhe, dhe këtë ka për ta ndjerë. E dyta, përqendrimi i bashkive, reduktimi i njësive administrative dhe krijimi i tre stilemave që është ose emërtimeve, që është bashkia, qyteti dhe njësia.
A është e paraprirë nga një strukturim paraprak se si do të funksionojë, si do të quhet X katund apo X fshat apo X mini-bashki që ka qenë dikur dhe ka qenë komunë? Do të quhet njësi. Po tek ajo njësia kush ka mbetur më? Sepse flasim për kapacitete administrative. Po të gjitha këto janë pjesë e këtij interpretimi.
Besa është një traktat të cilin e bën në ditë të vështira, në pozitë të vështirë, dhe jo për publikun, sepse ai e di shumë mirë që ndarja me publikun ka ndodhur.
Jam dakord me atë që thotë Kikia që dy janë targetet të cilat u adresohen këtij targeti. Edhe kjo që ne themi se është shumë e rafinuar, ne e kontestojmë këtë pjesën që e hodhi sot “Prania Besnike” se jo pa qëllim. Për kë prani e ka?
Nuk e ka fjalën për praninë e pluralizmit, e ka për familjen e vet politike. Sepse ai bën llogari gjithmonë me ato 800.000 votat, të cilat në kushtet e reduktimit mund t’i shkojnë 700. Nëse i shkojnë 700, ai bën dhe një skenar tjetër, thotë: grimcohen votat e opozitarizmit. Dhe në fakt kjo është një gjë kaq evidente”, tha ai.
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