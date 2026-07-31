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Kronika

Ministri Enea Karakaçi: Po punohet për rikthimin e plotë të energjisë në Durrës pas zjarrit në Shkozet

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Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, ka reaguar lidhur me ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike në Durrës, pas zjarrit të rënë në një magazinë private pranë rrjetit 110 kV në zonën e Shkozetit.

Sipas Karakaçit, situata vijon të jetë e rënduar, ndërsa shërbimet zjarrfikëse po punojnë për shuarjen e plotë të flakëve. Ai bën me dije se, për arsye sigurie dhe me kërkesë të zjarrfikësve, njëra prej linjave 110 kV vijon të mbahet e stakuar.

Ministri sqaron se në orën 15:40, si pasojë e zjarrit, u stakuan linjat 110 kV që furnizojnë nënstacionin e Shkozetit, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike në qytetin e Durrësit.

Karakaçi thekson se brigadat e Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) ndodhen në terren dhe do të ndërhyjnë për riparimin e dëmeve në linjën 110 kV sapo zjarri të shuhet plotësisht dhe të krijohen kushtet e nevojshme për një ndërhyrje të sigurt.

Sipas ministrit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) ka marrë masa të menjëhershme për furnizimin e një pjese të zonave përmes linjave alternative, duke bërë të mundur rikthimin e pjesshëm të energjisë elektrike në Durrës.

Megjithatë, ai thekson se furnizimi përmes unazimeve nuk mund të vazhdojë për një kohë të gjatë për shkak të ngarkesës së lartë në rrjet.

“Ekipet e OST dhe OSSH janë në gatishmëri të plotë dhe po punojnë për rikthimin sa më të shpejtë të energjisë elektrike në të gjitha zonat e prekura”, thekson ministri Enea Karakaçi, duke u bërë thirrje qytetarëve për mirëkuptim deri në normalizimin e plotë të situatës.

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