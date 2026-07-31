ECDC ngre alarmin: Temperaturat e larta po rrisin përhapjen e sëmundjeve infektive
Vera më të gjata dhe temperatura gjithnjë e më të larta po krijojnë kushte më të favorshme për përhapjen e sëmundjeve infektive në Europë. Paralajmërimi vjen nga Qendra Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, e cila kërkon bashkëpunim më të madh mes vendeve dhe sektorëve të shëndetësisë, mjedisit dhe veterinarisë.
Sipas ECDC, nuk janë vetëm valët ekstreme të të nxehtit që përbëjnë rrezik, por rritja e vazhdueshme e temperaturave dhe zgjatja e periudhës së ngrohtë, që krijojnë kushte ideale për përhapjen e disa infeksioneve.
Një nga shqetësimet kryesore janë sëmundjet që vijnë nga ushqimi. Temperaturat e larta favorizojnë shumimin e shpejtë të baktereve, duke e bërë ushqimin të pasigurt edhe kur pamja, shija apo aroma e tij nuk ndryshojnë.
Një tjetër rrezik vjen nga mushkonjat. Sezonet më të gjata të ngrohta dhe me lagështi po favorizojnë përhapjen e specieve invazive dhe sëmundjeve si dengue, chikungunya dhe virusi i Nilit Perëndimor.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, raste të virusit të Nilit Perëndimor janë raportuar këtë vit në vende si Greqia, Italia, Maqedonia e Veriut, Rumania dhe Spanja.
Ekspertët paralajmërojnë gjithashtu për rritjen e sëmundjeve të transmetuara nga rriqrat, si encefaliti etj, ndërsa temperaturat më të larta të ujërave po shtojnë edhe rrezikun nga bakteret, veçanërisht në zonat bregdetare.
ECDC rekomandon masa të thjeshta mbrojtëse: higjienë të mirë ushqimore, përdorim të repelentëve kundër insekteve, veshje mbrojtëse gjatë qëndrimit në natyrë dhe shmangien e kontaktit me ujërat e ndotura.
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