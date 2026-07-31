Abdixhiku pas rikonfirmimit në krye të LDK-së: Do ta bashkoj partinë, por pa kompromise mbi vlerat tona
Kryetari i rikonfirmuar i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka deklaruar se do të punojë për bashkimin e partisë pas zhvillimeve të fundit të brendshme, por ka theksuar se kjo nuk do të bëhet duke cenuar vlerat dhe parimet e subjektit politik.
Në fjalimin e tij pas përfundimit të Kuvendit të LDK-së, Abdixhiku tha se synimi i tij është të shmangen përçarjet dhe krizat e brendshme, të cilat ai i cilësoi si të panevojshme.
“Do të zotohem dhe do të përpiqem ta bashkoj sa më shumë LDK-në, por pa bërë kompromise mbi vlerat tona, mbi atë që besojmë dhe duke shmangur çfarëdo tendence edhe të përçarjes së LDK-së, edhe krijimit të krizave të paqena”, ka deklaruar Abdixhiku.
Ai e ka vlerësuar procesin e nisur për shkarkimin e tij si një nga momentet më pak krenuese në historinë e LDK-së, duke thënë se gara e brendshme në këtë parti tradicionalisht ka qenë pjesë e demokracisë dhe jo e përplasjeve.
“Kur ka garë të brendshme në LDK, ka gjithmonë festë. Sot nuk ndihemi si në festë. Kemi nisur një proces të rrëzimit, shkarkimit, që e konsideroj si pikën më pak krenuese të LDK-së në historinë e saj 37-vjeçare, por jam shumë falënderues që anëtarësia jonë arriti ta nxjerrë faqebardhë edhe një herë”, është shprehur ai.
Abdixhiku ka thënë se Kuvendi i jashtëzakonshëm ishte i panevojshëm dhe se debati për zhvillimet brenda LDK-së e ka mbajtur partinë në qendër të vëmendjes për disa muaj.
“Ky Kuvend ka qenë i pakohë dhe i padobishëm për LDK-në, sepse na ka mbajtur pa asnjë arsye temë tash e disa muaj”, ka thënë ai.
Sipas tij, rezultati i Kuvendit duhet të shërbejë si pikënisje për bashkimin e partisë, vazhdimin e reformave dhe angazhimin e LDK-së në stabilitetin institucional të vendit.
“Karriget janë të përkohshme, vijnë e shkojnë, por LDK-ja ka mision shumë më të madh që t’i japë stabilitet Kosovës”, ka theksuar Abdixhiku.
Kuvendi i LDK-së e rikonfirmoi Lumir Abdixhikun në pozitën e kryetarit, pas iniciativës së disa anëtarëve të partisë për shkarkimin e tij./Telegrafi.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.