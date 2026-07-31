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Futbolli ne Kosove

Malisheva eliminohet nga Hiberniani

· 3 min lexim
Malisheva eliminohet nga Hiberniani




July 30, 2026

Futbolli.info

Malisheva eliminohet nga Hiberniani




12 minutes ago




futbolliinfo

Pas Dukagjinit dhe Ballkanit, edhe Malisheva i ka dhënë fund aventurës në UEFA Conference League, pasi u eliminua nga Hiberniani në raundin e dytë kualifikues.

Skuadra kosovare nuk arriti ta ruajë epërsinë 2:0 të krijuar në ndeshjen e parë në Prishtinë, pasi në takimin e kthimit në Skoci u mposht me rezultat 4:1. Kësisoj, Hiberniani siguroi kualifikimin në raundin e tretë me rezultat të përgjithshëm 4:3.

Vendasit e nisën ndeshjen me intensitet të lartë dhe kaluan në epërsi që në minutën e 9-të me Elding. Vetëm gjashtë minuta më vonë, Passlack dyfishoi rezultatin, ndërsa Lowe realizoi golin e tretë në minutën e 35-të, duke i dhënë skuadrës skoceze një avantazh të rëndësishëm para pushimit.

Hiberniani vazhdoi me të njëjtin ritëm edhe në pjesën e dytë, ku Boye shënoi golin e katërt në minutën e 57-të, duke e afruar edhe më shumë skuadrën vendase drejt kualifikimit.

Malisheva arriti ta zbusë disavantazhin në minutën e 83-të, kur Bajraktari realizoi për 4:1, por ky gol nuk mjaftoi për të ndryshuar fatin e përballjes.


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