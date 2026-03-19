☁️
Tiranë 13°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,575 ▼0.74%
DOW 45,818 ▼0.88%
NASDAQ 21,953 ▼0.9%
NAFTA 96.93 ▲1.54%
ARI 4,577 ▼6.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
₿ CRYPTO
BTC $69,636 ▼ -2.51% ETH $2,125 ▼ -3.09% XRP $1.4331 ▼ -0.89% SOL $87.9200 ▼ -1.73%
19 Mar 2026
Breaking
Beteja për "Final 4" dhe mbijetesë, java e 29-të sjell sfida interesante
Menu
Sporti

Beteja për “Final 4” dhe mbijetesë, java e 29-të sjell sfida interesante

· 2 min lexim

Java e 29-të e kampionatit “Abissnet Superiore” premton sfida mjaft interesante dhe vendimtare për ecurinë e skuadrave, si në garën për një vend në “Final 4”, ashtu edhe në luftën për mbijetesë.

Kjo javë do të hapet me përballjen mes Elbasanit dhe Egnatias, një duel që ka prodhuar rivalitet dhe spektakël në tre sfidat e mëparshme të këtij sezoni. Ndeshja do të luhet të premten në “Elbasan Arena”, në ora 19:00.

Edhe e shtuna sjell përballje të rëndësishme. Bylis do të përballet me Flamurtarin në një sfidë ku të dyja skuadrat synojnë maksimumin e pikëve. Takimi është planifikuar të zhvillohet në ora 15:00, në stadiumin “Adush Muça”.

Vllaznia kryesuese do të presë në shtëpi Dinamo City-n, ndërsa Partizani do të udhëtojë drejt Durrësit për t’u përballur me Teutën. Të dyja këto sfida do të luhen në ora 18:00.

Java do të mbyllet të dielën, më 22 mars, me ndeshjen mes Tiranës dhe FK Vorës, që do të zhvillohet në stadiumin “Selman Stërmasi”, në ora 15:00.

Java 29

AF Elbasani – Egnatia, 20.03.2026, ora 19:00, “Elbasan Arena”

Bylis – Flamurtari, 21.03.2026, ora 15:00, “Adush Muça”

Teuta – Partizani, 21.03.2026, ora 18:00, “Niko Dovana”

Vllaznia – Dinamo City, 21.03.2026, ora 18:00, “Loro Boriçi”

Tirana – FK Vora, 22.03.2026, ora 15:00, “Selman Stërmasi”

Të gjitha ndeshjet e javës së 29-të të kampionatit do të transmetohen drejtpërdrejt në rrjetin e Radio Televizionin Shqiptar.

The post Abissnet Superiore në RTSH/ Beteja për “Final 4” dhe mbijetesë, java e 29-të sjell sfida interesante appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu