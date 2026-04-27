27 Apr 2026
ChatGPT tani lexon dorën, funksioni i ri që po habit rrjetin Janevska: Mbi 800 kompani të përfshira në arsimin dual, numri i nxënësve po rritet Zgjedhja e presidentit, Haxhiu paralajmëron seancë gjatë ditës Debat për Specialen, nga kërkesa për raportim te tërheqja e Behramit Kompany mungon në PSG-Bayern, ja çfarë parashikon protokolli i UEFA-s për trajnerët e pezulluar
Maqedonia

Bexheti: BDI ka filluar procedurë për mbledhjen e nënshkrimeve për fillimin e ndryshimeve kushtetuese

· 2 min lexim

BDI njoftoi nisjen e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve për fillimin e ndryshimeve kushtetuese. Kjo temë është një çështje që tejkalon kalkulimet politike, ndaj deputeti i Frontit Evropian, Blerim Bexheti kërkoi që çdo deputetë që e sheh të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian të jep mbështetje për këtë iniciativë, përfshirë edhe ato të shumicës parlamentare.

BDI njoftoi nisjen e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve për fillimin e ndryshimeve kushtetuese. Kjo temë është një çështje që tejkalon kalkulimet politike, ndaj deputeti i Frontit Evropian, Blerim Bexheti kërkoi që çdo deputetë që e sheh të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian të jep mbështetje për këtë iniciativë, përfshirë edhe ato të shumicës parlamentare.

“U bëjmë thirrje të gjithë deputetëve në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, si shumicës parlamentare, ashtu edhe të opozitës, përfshirë edhe deputetët e ASH-së së Taravarit dhe Sela, PDSH-së, deputetët e pavarur si dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike, që e shohin të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian, sidomos deputetët e VLEN-it, që të japin mbështetje duke nënshkruar këtë iniciativë”, theksoi Bexheti.

Siç theksoi Bexheti, çështja e integrimit evropian është alarmuese për faktin se vendi po qëndron i bllokuar, ndërsa siç tha gjatë këtyre dy viteve të kësaj qeverie nuk është bërë asgjë për sa i përket integrimit evropian.

“Përderisa vendet e rajonit, si Shqipëria dhe Mali i Zi po ecin me një ritëm të shpejtë drejt BE-së, shteti ynë nuk guxon të mbetet i përjashtuar nga ky proces, thotë Bexheti.

