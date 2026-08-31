🌤️
Tiranë 31°C · Kryesisht kthjellët 31 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 85.26 ▲2.23%
ARI 4,497 ▼0.73%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,138 ▼ -0.01% ETH $2,440 ▼ -0.68% XRP $1.3715 ▼ -1.51% SOL $102.7400 ▼ -2.03%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 85.26 ▲2.23 % ARI 4,497 ▼0.73 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 85.26 ▲2.23 % ARI 4,497 ▼0.73 %
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
31 Aug 2026
Breaking
Maqedonci merr pjesë në ceremoninë e diplomimit të kadetëve ushtarakë në Turqi Lea Ypi për BIRN: Si mbijetoi dinjiteti i shqiptarëve nën diktaturën komuniste Shtatë zjarre aktive, për 24 orë janë regjistruar gjithsej 24 Rama ndan videon nga Gjirokastra: Një nga destinacionet më të vizituara të Shqipërisë Zjarri në Vajkal të Bulqizës vijon të jetë aktiv, flakët përhapen drejt Fushë-Hutrës
Menu
Europa

Ekzekutohet një nga bosat mafioz të Camorras në Itali

· 2 min lexim

Një atentat me armë zjarri ka tronditur zonën e Pimonte, në provincën e Napolit, duke rikthyer në vëmendje konfliktet e vjetra mes klaneve të Camorras. Raffaele Afeltra i njohur si një figurë historike e Camorras dhe pjesë e fraksionit Afeltra-Di Martino të Pimonte, është vrarë me armë zjarri.

Afeltra u gjet pa shenja jete brenda makinës së tij, pranë një parcele toke në zonën malore të Monti Lattari. Sipas rindërtimit paraprak të ngjarjes, viktima dyshohet se është sulmuar nga persona të paidentifikuar, të cilët kanë qëlluar disa herë me armë gjahu të kalibrit 12. Të shtënat kanë qenë fatale për 69-vjeçarin.

Hetimet vijojnë për të përcaktuar me saktësi dinamikën e atentatit dhe autorët, ndërsa po hetohet edhe motivi që qëndron pas vrasjes. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur në një tokë në pronësi të Afeltrës, në zonën e Monti Lattari.

I njohur me nofkën “O’ Burraccione”, Afeltra ishte në liri pas një periudhe burgimi. Në vitin 2019, ai ishte dorëzuar tek autoritetet italiane pas një periudhe të shkurtër arratie dhe më pas kishte vuajtur dënimin e formës së prerë për zhvatje në kuadër të veprimtarisë së Camorrës.

Prej rreth tre vitesh ai ndodhej sërish në gjendje të lirë. Tashmë hetuesit po analizojnë të kaluarën e tij kriminale, kontaktet dhe konfliktet e mundshme me grupe rivale, në përpjekje për të zbardhur vrasjen dhe për të kuptuar nëse atentati lidhet me përplasje të vjetra mes klaneve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu