EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
roze

Billie Eilish: Do t’i prij plakjes natyrale, pa ndërhyrje estetike

· 2 min lexim

Billie Eilish deklaron se do të pranojë ndryshimet që sjell koha dhe nuk ka ndërmend të kryejë ndërhyrje estetike në fytyrë. Ajo thotë se dëshiron të plaket natyrshëm, në mënyrë që pasardhësit e saj të njohin fytyrën e saj si pjesë të tyre dhe jo si një version të modifikuar të vetvetes.

Në podkastin “Good Hang With Amy Poehler”, sipas TV Klan, Eilish u shpreh se është e emocionuar për idenë e plakjes dhe se dëshiron që fytyra dhe trupi i saj të ndryshojnë pa ndërhyrje kirurgjikale. Ajo theksoi gjithashtu dëshirën që fëmijët e ardhshëm ta shohin atë si një figurë të vërtetë dhe të njohur, jo të transformuar në mënyrë të tejskajshme.

Artistja reflektoi mbi ndryshimet personale që ka kaluar që nga adoleshenca, duke pranuar se më parë mendonte se do të mbetej e njëjta përjetësisht. Ajo përmendi se, si shumë të rinj, ishte e bindur se personaliteti i saj nuk do të ndryshonte, por përvojat e kanë ndryshuar këtë perceptim.

Eilish ka folur më parë për qëndrimin e saj ndaj ndërhyrjeve estetike, duke thënë se çdo kush ka të drejtën të bëjë atë që e bën të lumtur, por kritikoi mohimtarët që pretendon se rezultatet janë arritur vetëm natyrshëm—një sjellje që, sipas saj, dëmton veçanërisht të rinjtë dhe u vë presion për standarde të paarritshme. Raporton TV Klan se ajo ka kujtuar se përpjekja e vazhdueshme për t’u përshtatur me imazhe të caktuara është lodhëse dhe ua heq njerëzve gëzimin dhe lirinë e vet.

