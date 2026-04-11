Bisedime paqeje Liban-Izrael në Uashington
Presidenca libaneze njoftoi sot në mbrëmje se një takim do të mbahet të martën me Izraelin në Uashington për të diskutuar një armëpushim në luftën midis ushtrisë izraelite dhe Hezbollahut pro iranian, e cila filloi në fillim të marsit.
”Pas një takimi midis ambasadorëve të dy vendeve në Shtetet e Bashkuara, u ra dakord të mbahet një takim fillestar të martën në Departamentin e Shtetit për të diskutuar vendosjen e një armëpushimi dhe datën për fillimin e negociatave midis Libanit dhe Izraelit nën kujdesin e Shteteve të Bashkuara”, sipas deklaratës së presidencës libaneze./ a.jor.
