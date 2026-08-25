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Bota

Bitcoin rikthehet fuqishëm, kalon 80 mijë dollarë

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Bitcoin, kriptomonedha më e madhe në treg, ka kaluar mbi 80,000 dollarë për herë të parë që nga maji i vitit 2026, duke vijuar rritjen e ndjeshme të ditëve të fundit.

Sipas të dhënave të CoinMarketCap, vlera totale e tregut global të kriptomonedhave arriti në 2.71 trilionë dollarë gjatë 24 orëve të fundit, me një rritje prej 3.45%.

Bitcoin u rrit me më shumë se 4.2% brenda 24 orëve, duke u tregtuar në 80,545 dollarë në orën 06:40 GMT. Në bazë javore, vlera e tij është rritur me rreth 25.1%.

Edhe Ethereum, kriptomonedha e dytë më e madhe për nga kapitalizimi i tregut, shënoi rritje, duke kaluar nivelin e 2,500 dollarëve. Ajo fitoi rreth 2.3% në 24 orët e fundit.

Rritja e Bitcoin dhe e kriptomonedhave kryesore ka rikthyer vëmendjen e investitorëve te tregu i aseteve digjitale, ndërsa aktiviteti në tregjet financiare vijon të jetë i lartë.

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