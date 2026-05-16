“Blackout” në zemër të Tiranës! Ministria e Brendshme dhe qendra pa energji elektrike
OSHEE ka lënë në për gjysmë ore në errësirë të plotë Ministrinë e Brendshme dhe një pjesë të qendrës së Tiranës, por edhe biznese e ambiente shërbimi aty pranë.
Ndërprerja e energjisë ka krijuar habi edhe tek turistët e shumtë që ndodheshin në zonën e qendrës, mes tyre te Bunk’Art të cilët u shprehën se “si mungojnë dritat në qendrën e kryeqytetit”, shkruan Report TV.
OSHEE informoi se shkak i ndërprerjes së energjisë u bë një avari te nënstacioni në qendër, por tashmë energjia elektrike është rikthyer.
“Ju informojme se në kushtet e emergjencës u stakua për disa minuta nënstacioni Qendër në Tiranë. Ekipet e OSSH morën masa të menjëhershme dhe bën të mundur rikthimin e energjisë tek zonat përreth nënstacionit”, njoftoi OSHEE.
