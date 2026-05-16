Operacioni në Sarandë/ “Isha i zënë me vrasjen, s’pata kohë”, ja çfarë deklaroi para AMP shefi i Komisariatit
Favorizimi i një grupi kriminal për ndërtimin e paligjshëm të objekteve përgjatë vijës bregdetare në Sarandë dhe Ksamil çoi në pranga drejtuesit e policisë ne komisariatin e Sarandës.
Shefi i Komisariatit i Sarandës, tashmë i arrestuar, Gëzim Bashllari, përpara hetuesve të AMP-së ka deklaruar se ka qenë i zënë këtë javë me vrasjen në Sarandë, ndaj nuk ka pasur kohë të merret me ndërtimet pa leje, raporton gazetari i Report Tv Sokol Dema.
