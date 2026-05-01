01 May 2026
Politika

Blushi denoncon trajtim të rëndë ndaj Ilir Metës në paraburgim

· 2 min lexim

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, ka akuzuar institucionet për keqtrajtim të ish-presidentit Ilir Meta gjatë paraburgimit. Ai ka bërë publik një raport të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, të cilin e paraqet si dokument që vërteton shkelje të të drejtave të Metës dhe përforcon vëzhgimet paraprake të Avokatit të Popullit.

Raporton TV Klan se Blushi e përshkruan këtë trajtim si një hakmarrje politike, të urdhëruar, sipas tij, nga kryeministri Edi Rama. Sipas deklaratave të tij, raporti i Helsinkit ngre dyshime serioze për mënyrën se si po veprohet ndaj kreut të Partisë së Lirisë.

Dokumenti liston shkelje të lirisë themelore: kufizime të orareve të qëndrimit në ambientet e hapura, pengesa në lirinë e shprehjes dhe vështirësi në komunikimin me median, si dhe kufizime në kontaktet me familjarët dhe bashkëpunëtorët politikë të Metës. Blushi thotë se këto prova janë në përputhje me gjetjet paraprake të institucioneve të drejtësisë dhe të mbrojtjes së të drejtave.

Çështja mbetet në qendër të vëmendjes publike dhe Blushi kërkon verifikim të pavarur të pretendimeve, ndërsa komuniteti shpreh shqetësim për respektimin e standardeve të trajtimit njerëzor, sipas TV Klan.

