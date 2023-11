“Bomba” e Zelensky-t për Ballkanin, BE: Ka të drejtë, frikë për luftë

“E kemi thënë për një kohë të gjatë se Rusia po bën përpjekje për të ushtruar një ndikim dashakeq dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra, po, e ndajmë këtë shqetësim, dhe në fakt, nuk është shqetësim i ri, por shqetësim që ka qenë me ne për një kohë. Në këtë pikë pajtohemi me presidentin e Ukrainës dhe e dimë se Moska po bën gjithçka që mundet që të mbjellë pakënaqësi, paqëndrueshmëri politike, ndikim të huaj, manipulim informatash dhe tjera”, ishte komenti i tij.

Pikërisht për këtë arsye, theksoi Stano, BE-ja ka shtuar ndihmën për partnerët në vendet e Ballkanit Perëndimor që të përballen me këto kërcënime. Zelensky u shpreh më herët se ka informacione që Rusia po planifikon të nisë një luftë në rajon për të larguar vëmendjen nga Ukraina. “Kushtojini vëmendje Ballkanit. Më besoni, kemi informacione: Rusia ka një plan të gjatë.

Lindja e Mesme do të jetë Ballkani, e nëse vendet e botës nuk ndërmarrin diçka, do të ketë një shpërthim të ngjashëm. Kjo është arsyeja pse Rusia do të sigurohet se një vend i Ballkanit të jetë në luftë me një tjetër”, ishte deklarata e kreut të shtetit ukrainas. Pohimi i tij ngjalli reagime të në platformën “X”, nga aktorë ndërkombëtarë, të cilët bënë thirrje për shtim të vigjilencës.

Po përmes kësaj platforme reagoi menjëherë ligjvënësja britanike Alicia Kearns e cila përsëriti paralajmërimet e saj të mëparshme për nevojën e një strategjie të qartë dhe të përbashkët në Ballkan.