SPAK-u i drejtësisë përballë “SPAKUT” të politikaneve, gazetarëve dhe opinionistëve

SPAK- u i drejtësisë vazhdon punën me qetësi , duke u përpjekur të ruajë sekretin e hetimeve. Edhe pse po merret me ish Presidentë, ish Kryeministra e ministra, kryetari i SPAK-ut, zoti Altin Dumani, ka qenë shumë i rezervuar në deklarimet e tij. Është treguar tejet profesional. Kur të përfundojnë hetimet edhe për dosjet më të nxehta, detyra e tij është t’i mbrojë ato akuza para trupit gjykues. Vetëm gjyqtarët kanë të drejtë t’i hedhin poshtë pretendimet e SPAK-ut ose të pranojnë fajësinë e të akuzuarve. Deri në atë çast të gjithë të akuzuarit ligji i konsideron të pafajshëm. Njerëzit e drejtësisë po e zbatojnë më së miri këtë detyrim ligjor. Nga drejtësia nuk po përgojohet dhe fyhet as dhe një i akuzuar. Krejt ndryshe ndodh me politikanët, gazetarët dhe opinionistët e portaleve.

POLITIKANËT nuk e kanë për gjë ta akuzojnë publikisht kundërshtarin për vjedhje, për kontrabandë, për marrëdhënie me bandat kriminale si dhe për njëmijenjë të zeza të tjera. Asnjëherë të dokumentuara me fakte. Asnjëherë as dhe një denoncim në SPAK për kryebanditin Edi Rama. Kampionin e kësaj fushate histerike akuzash të pavërtetuara e mban Sali Berisha. Atij në këto vite i janë bashkuar shumë politikanë të tjerë, midis të cilëve po dalloj ish kryeministrin dhe ish presidentin Ilir Meta. Së fundmi ka qenë edhe zbulimi i madh i zotit Gaz Bardhi i cili , pa paraqitur as dhe një fakt, deklaroi se vëllai i Kryeministrit Edi Rama, me emrin Olsi Rama ka qenë përfshirë në dosjen e laboratorit të Xibrakës ku prodhohej lëndë narkotike. Pse akuzon zotin Olsi ky deputet? Vetëm pse është folur për një njeri të gjatë, me kapele, i qethur pak kare. Ai njeri ishte parë një herë të kishte udhëtuar në një nga makinat e këtij grupi trafikantësh. Menjëherë ai bëri zbulimin e madh dhe e etiketoi atë njeri si Olsi Ramën, duke e bërë publike shpikjen e tij. Madje deklaroi se e kishte çuar edhe në SPAK këtë akuzë. Që Olsi Rama mund të jetë përzier në një aferë narkotikësh, që është gjykuar një herë, kjo edhe mund të jetë e vërtetë, po ti, zoti Gaz Bardhi, edhe pse je deputet, nuk ke të drejtë të përgojosh një njeri të ndershëm për një krim për të cilin nuk ke as dhe më të voglën provë! Për të sulmuar kundërshtarin politik, shpif ndaj vëllait të tij. E ndershme do të ishte që dyshimin që të lindi, t’ia kaloje drejtësisë pa mbushur portalet dhe shtypin me lajthitjen tënde. Qofsh shëndosh që je deputet! NUK KE TË DREJTË TË BËSH ROLIN E GJAQTARIT PËR TË DËNUAR PUBLIKISHT NJË NJERI!

Opozita e përçarë dhe e katandisur si mos më keq, përpiqet që edhe qimen ta bëjë tra. Jo vetëm kaq. Ruan rastin më të vogël për të organizuar protesta, duke hedhur tymuese dhe bomba Molotov ndaj Bashkisë së Tiranës. Pse tërë ky mllëf , kjo urretje e papërmbajtur ndaj mureve të godinës që i shërben tërë Tiranës?! Sepse 5 drejtorë të kësaj Bashkie u kapën në konflikt interesi. Nuk deklaruan që X drejtor kishte një biznes, gjoja të shitur. Përmes asaj kompanie siguronin tendera. Pra, abuzim i pastër, përfitime fondesh prej milionash duke shkelur rregullat e tenderave. Ata drejtorë janë arrestuar. Kanë për të dhënë llogari para Gjykatës. Ata kanë për t’u dënuar sipas ligjit. Po pse kur ende drejtësia po e heton çështjen, menjëherë Sali Berisha organizoi protestat e dhunshme para Bashkisë që zoti Erion Veliaj të japë dorëheqje kur INSTITUCIONI I DORËHEQJES NË SHQIPËRI NUK NJIHET? Zoti Berisha u shpall NON GRATA BASHKË ME FAMILJEN nga SHBA e më pas dhe nga ANGLIA, e nuk dha dorëheqje kur akuza ishte dirtekte për KORRUPSION dhe pengim të drejtësisë. Gjykata e të Drejtave të Njeriut e Strasburgut e cilësoi 21 Janarin si vrasje shtetërore dhe Berisha nuk u tund të jepte dorëheqjen as si deputet, as edhe si kryetar i Rithemelimit. Po kështu zotit Ilir Meta, që po hetohet për korrupsion , nuk i shkon në mendje se duhet të heqë dorë nga drejtimi i Partisë së Lirisë. Përkundrazi, këto ditë , duke mënjanuar të shoqen, u zgjodh President i kësaj partie?!

Zotit Erion Veliaj i takon të dorhiqet, në rast se drejtësia e vërteton që ai ka pasur dijeni ose është i përlyer në atë aferë koruptive. E njëjta gjë është edhe për Fatmir Mediun, Kryetarin e partisë Republikane. Akuzohet për shpërdorim detyre, se kur ishte Ministër i Mbrojtjes ndodhi tragjedia e Gërdecit me 26 të vrarë dhe qindra të plagosur. Shpërdorim detyre është akuza më e lehtë për të. Nga kjo akuzë, po të vërtetohet nga Gjykata, atë e pret burgu, megjithatë zoti Mediu nuk jep dorëheqje as si deputet as edhe si kryetar partie?!

Duke dëgjuar akuzat e shpifjet e politikanëve ndjen një pështjellim të madh. Mendon se cilët njerëz na kanë drejtuar ose aktualisht na drejtojnë.

GAZETARËT, OPINIONISTËT DHE TË FTUARIT E PORTALEVE…

Politikanët zemërzinj janë maja e ajsbergut të shpifjeve. Ata i pasojnë denjësisht edhe jo pak gazetarë, që janë gati (se i paguajnë pronarët) ta bëjnë dhe priftin shtatzënë. Përveç gazetarëve investigues që u përmbahen përgjithësisht të dhënave të sakta si dhe disa gazetarëve të tjerë të ndershëm, shumica bëjnë rolin e gjykatësve. Të dënojnë pa fakte e prova ( se ato i ka drejtësia). Flasin me bindje për gjëra që i hamendësojnë. Kohët e fundit nuk ka portal që çdo ditë nuk njofton se gati është fletë arresti për Ilir Metën. Kjo gati po kalon nja dy javë dhe nuk është më gati. Me ç’të drejtë e akuzojnë këtë njeri kur drejtësia nuk ka folur akoma?! Po kështu për Shkëlzen Berishën. Pse në faksin e ministrit të drejtësisë ishte shkruar sipër anash PËR SHKËLZENIN, o burra ta akuzojmë atë si strumbullarin e Gërdecit?! Ai edhe mund të jetë i përfshirë në atë aferë, po ku janë faktet dhe provat? Ka vepruar me aq zgjuarsi sa nuk ka lënë as dhe një gjurmë firme. Të presim se ç’ka për të vendosur gjykata. Po gazetarët nuk mund të presin. Ata duan t’u paraprijnë gjykatave. Marrin dhe poza sikur janë ata të zgjedhurit e popullit dhe jo qeveria. Arrijnë deri aty sa të përgojojnë çdo nismë të qeverisë, qoftë ajo edhe shumë pozitive ose historike, siç është tuneli i Llogorasë. Një politikan i ftuar në portal e quajti gabim atë investim, sepse më parë shteti duhet të zgjeronte rrugën Shkodër-Tiranë. Këto zhurma i bëjnë vetëm e vetëm që t’i vënë gurë nën rrota makinës së qeverisë. Disa ”specialistë” të ftuar në një portal analizuan me ” themel” edhe papërgjegjshmëritë politike të Edi Ramës sikur ata qendrojnë mbi qeverinë dhe i ka zgjedhur populli. Sa gazeta New York Times botoi një shkrim për dëshirën e Kushnerit, dhëndërit të ish Presidentit Trump, për të ndërtuar një resort në ishullin e Sazanit, menjëherë( për disa javë) portalet gumëzhinin. Përveç atyre që e mbështesnin këtë ide, pati edhe ndonjë të zgjuar që tha se pas Sazanit Rama ka për të shitur dhe shtëpitë tona?! E gjithë kjo zhurmë vetëm për një dëshirë e shprehur në një artikull gazete. Ende nuk ka as dhe një veprim konkret nga investitori si dhe nga qeveria jonë. Pra, petulla me rigon?! Çfarë nuk u tha për marrëveshjen Meloni-Rama?! Jo vetëm që u fal trualli i mëmëdheut, por në Lezhë ka për të patur më shumë refugjatë Afrikanë se sa banorë autoktonë?! Ec e besoje këtë!

Në portale shpesh ftohen edhe avokatë. Disa prej tyre, pa u njohur me materialet e dosjeve, marrin pozën e gjyqtarëve, duke bërë parashikime nga më të ndryshmet. Ata kanë ”burgosur” Sali Berishën shumë para kohe, Ilir Metën po e po kur thonë se ka vjedhur arin dhe ka minierë në Afrikë. Monika Kryemadhi dhe Lulzim Basha si shumë të tjerë nuk kanë mundur t’u shpëtojnë ”dënimeve” jashtë proceseve gjyqësore. Është si të thuash një nxjrrje faqeje në sytë e botës kur, qofsh gazetar, opinionist apo politikan, nuk ke të drejtë të akuzosh, të fyesh një njeri publikisht. Bota ka ligje të rrepta për këtë. Ne jemi ende larg asaj bote ku duam të hyjmë.

DERI KUR KA PËR TË VAZHDUAR KËSHTU?

DERI KUR LIGJI PËR FYERJE PUBLIKE TË JETË LIGJ PËR SË MBARI DHE KUR DREJTËSIA TË MOS VAZHDOJË TA ANASHKALOJË ATË.

Petro Dhimitri