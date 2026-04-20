Bonucci ka emrin e duhur për Italinë: Trajner? Do zgjidhja Guardiolën, të ëndërrosh nuk kushton asgjë
Ndërsa presim të zbulojmë se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i FIGC-së, ekipi kombëtar i Italisë është gjithashtu në kërkim të një trajneri. Dhe disa kanë ide të qarta. “Lidhur me trajnerin e mundshëm të ekipit kombëtar italian, bazuar në emrat që janë përmendur, nëse ka një dëshirë të vërtetë për të filluar nga e para, do të filloja me mundësinë e Guardiolës, pasi kjo do të thoshte një rishikim i plotë i gjithçkaje që ka ndodhur në të kaluarën. Mendoj se është shumë e vështirë, por të ëndërrosh tani nuk kushton asgjë”, tha ish-futbollisti Leonardo Bonucci, në një konferencë për shtyp në Laureus World Sports Awards në Madrid.
Bonucci tha se fjalët e Gullit, duke e lavdëruar atë dhe Chiellinin, duke deklaruar se Italia fitoi kur kishte një mbrojtje të fortë, “e prekën atë”. “Duke ardhur nga një ikonë e madhe, ato janë gjithmonë shumë të këndshme, por unë besoj se përtej aftësive tona teknike, gjëja e rëndësishme sot, pas këtij dështimi në Kupën e Botës, është të rindërtojmë futbollin italian nga themelet. Është e vërtetë që ne italianët gjithmonë kemi ndërtuar ekipe të shkëlqyera nga mbrojtja, por jam po aq i bindur se kemi talent të madh në futboll dhe duhet të kemi guximin ta lëmë atë të shprehet”, theksoi ai.
“Krahasuar me tonën, e cila fitoi Kampionatin Evropian, ekipi kombëtar i sotëm është sigurisht superior në teknikë dhe talent. Ajo që mungon është pak rritje në lidership dhe personalitet, sepse në ndeshjet më të rëndësishme, kjo është ajo që bën diferencën”.
“Jemi me fat që kemi kaq shumë lojtarë të rinj që luajnë në një nivel të lartë dhe që kemi të tjerë që po zhvillohen pas tyre. Mendoj se ekipi kombëtar italian i ka lojtarët, me Donnarumma, Tonali, Bastoni, Calafiori, Pio Esposito dhe Scamacca. Qëllimi duhet të jetë t’i vendosim ata në gjendjen më të mirë të mundshme fizike dhe mendore, në mënyrë që të mund të performojnë gjithmonë në formën e tyre më të mirë”, shtoi ai.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.