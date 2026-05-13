EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
BTC $80,537 ▼ -0.36% ETH $2,306 ▲ +0.78% XRP $1.4478 ▼ -0.22% SOL $94.5700 ▼ -0.51%
Sporti

Botërori 2026/ FIFA u jep më shumë fuqi arbitrave, masa më të ashpra për mbajtjet në zonë

· 2 min lexim

FIFA po vlerëson një rritje të fuqisë së arbitrave në fushë, në prag të Botërorit. Qëllimi është për të reduktuar mbajtjet mes lojtarëve dhe rrëmujat në zonën e rreptësisë, kur topi nuk është futur ende në lojë.

Pra, kërkohet më shumë rregull në situatat më kaotike, me një linjë të ashpër që u është komunikuar trajnerëve të 48 kombëtareve pjesëmarrëse. Sipas britanikes “The Times”, përgjegjësit e arbitrave po diskutojnë edhe mundësinë për të ndëshkuar në mënyrë më të ashpër skuadrat që veprojnë në bllok dhe mbajnë kundërshtarin në rastet e goditjeve të këndit dhe të dënimit.

Mes hipotezave është edhe ajo e akordimit të një goditjeje dënimi në favor të skuadrës që sulmon, kur një korne pengohet nga një faull preventiv.

“International Football Association Board” (IFAB), organi që merret me modifikimin e rregulloreve, do ta shohë me kujdes këtë çështje, por nuk mund të bëjë ndryshime para turneut.

FIFA në anën tjetër mund të ndërhyjë në kohë për të evituar faktin që faza finale e Botërorit të kushtëzohet nga episode kontroverse.

Trajnerët janë qartësuar mbi interpretimin që do të bëjnë arbitrat: tolerancë e reduktuar ndaj bllokimit të portierit dhe vendime më të ashpra në rastet e rrëmujave gjatë goditjeve standarde.

