Botërori 2026/ FIFA u jep më shumë fuqi arbitrave, masa më të ashpra për mbajtjet në zonë
FIFA po vlerëson një rritje të fuqisë së arbitrave në fushë, në prag të Botërorit. Qëllimi është për të reduktuar mbajtjet mes lojtarëve dhe rrëmujat në zonën e rreptësisë, kur topi nuk është futur ende në lojë.
Pra, kërkohet më shumë rregull në situatat më kaotike, me një linjë të ashpër që u është komunikuar trajnerëve të 48 kombëtareve pjesëmarrëse. Sipas britanikes “The Times”, përgjegjësit e arbitrave po diskutojnë edhe mundësinë për të ndëshkuar në mënyrë më të ashpër skuadrat që veprojnë në bllok dhe mbajnë kundërshtarin në rastet e goditjeve të këndit dhe të dënimit.
Mes hipotezave është edhe ajo e akordimit të një goditjeje dënimi në favor të skuadrës që sulmon, kur një korne pengohet nga një faull preventiv.
“International Football Association Board” (IFAB), organi që merret me modifikimin e rregulloreve, do ta shohë me kujdes këtë çështje, por nuk mund të bëjë ndryshime para turneut.
FIFA në anën tjetër mund të ndërhyjë në kohë për të evituar faktin që faza finale e Botërorit të kushtëzohet nga episode kontroverse.
Trajnerët janë qartësuar mbi interpretimin që do të bëjnë arbitrat: tolerancë e reduktuar ndaj bllokimit të portierit dhe vendime më të ashpra në rastet e rrëmujave gjatë goditjeve standarde.
