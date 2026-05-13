Bregu për “Super Gol”: Sezon me ulje-ngritje, e kërkuam këtë trofe
Dinamo mposhti Egnatian me rezultatin 3-2 në finalen e Kupës së Shqipërisë dhe fitoi për herë të 15-të në historinë e klubit trofeun.
Pas ndeshjes për emisionin “Super Gol” në RTSH ka folur Dejvi Bregu, një nga protagonistët e finales.
“E kishim kërkuar këtë trofe edhe pse sezoni jonë ka qenë me ulje-ngritje, sot ishim fitimtarë. Për veten time jam i kënaqur, nëse golat dhe asistet i japin pikë dhe trofe ekipit është mirë, ta gjykojnë të tjerët. Final 4 i vështirë, kemi kohë të përgatitemi, shpresojmë që të japim maksimumin. Jemi larg me pikët, por do ta tentojmë”, tha mes të tjerash Bregu.
