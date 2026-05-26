Maqedonia

Brenda javës do të rihapet tenderi për autobusët elektrikë në Maqedoni

Shkupi po hyn përsëri në ciklin e njoftimeve, afateve dhe procedurave të tenderimit për autobusë të rinj, pasi prokurimi i mëparshëm i 150 autobusëve elektrikë dhe 75 karikuesve dështoi.

Qyteti i Shkupit njofton se tenderi do të rishpallet brenda një jave, dhe autobusët e parë, sipas autoriteteve të qytetit, mund të mbërrijnë brenda disa muajsh.

Procedura e mëparshme u njoftua në shkurt të këtij viti përmes Ministrisë së Transportit. Plani parashikonte që 100 autobusë të destinoheshin për në Shkup dhe 50 të tjerët për në komuna të tjera. Sipas orarit fillestar, 30 autobusët e parë duhej të dorëzoheshin brenda gjashtë muajsh, 60 të tjerë brenda 12 muajsh dhe 60 të fundit brenda 18 muajsh.

Por tenderi u anulua me një vendim të Komisionit Shtetëror për Ankesat e Prokurimit Publik. Ministria e Transportit njoftoi se procedura do të rishpallet sa më shpejt të jetë e mundur, në përputhje me procedurat ligjore. Sipas informacionit të publikuar, në thirrjen e mëparshme kishte disa oferta, por procedura nuk përfundoi me një kontratë prokurimi.

Për banorët e Shkupit, ky nuk është vetëm një lajm administrativ. Transporti publik në kryeqytet ka vite që lëviz midis autobusëve të vjetër, linjave të parregullta, automjeteve të mbipopulluara dhe pakënaqësisë së përditshme të pasagjerëve. Çdo tender i ri shpallet si zgjidhje, por çdo procedurë e dështuar përjetëson të njëjtin problem – një qytet që flet për transport të gjelbër, por prapë nuk mund të ofrojë transport publik të qëndrueshëm.

