27 May 2026
Politika

“Zgjedhjet për kreun e partisë, proces farsë”, Ervin Salianji: PD manipuloi shifrat e pjesëmarrjes në referendum

Shifrat e publikuara nga Partia Demokratike për pjesëmarrjen e anëtarësisë në referendumin që konfirmoi Sali Berishën në krye të partisë, për Ervin Salianjin janë të manipuluara.

Sipas tij në 23 Maj nuk u paraqitën më shumë se 5 mijë anëtar në qendrat e votimit.

Për të vërtetuar deklaratat e tij ish-deputeti në një konferencë për mediat tregoi edhe një video që siç tha ka pamjet e plota të hyrje-daljeve në degën e Durrësit, dhe shtoi se këto pamje vërtetojnë atë që e quan proces farsë.

“Ajo që ndodhi me Partinë Demokratike dhe me këtë proces nuk kishte të bënte aspak me një garë normale politike, por ishte një proces i kontrolluar dhe i deformuar nga vullneti i Sali Berishës për të pasur nën kontroll Partinë Demokratike për interesa të veta personale. Duke ditur që do të monitoroheshin, po ju nxjerr procesverbalin e komisionit të votimit të degës Durrës. Numri i votuesve që kanë votuar thonë është 939. Numri i votuesve sipas listës së zgjedhjeve është 2645. Pra, në çdo rast ju e dini që parimi është që në demokraci, por sidomos kur ka referendume duhet të kalohet mbi 50+ 1% që të quhet i vlefshëm. Tani çfarë tregon monitorimi me kamera se prandaj e lash konferencën sot për të matur realisht të gjithë degët që ne i kemi monitoruar me kamera në Durrës. Unë kam deklaruar ditën që u zhvillua farsa në Partinë Demokratike që kanë votuar 321 anëtarë nga 939 të deklaruara. Flasim për degën Durrës një se ka pas dhe një kuti tjetër”.

