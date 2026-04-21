Brenda sallës së gjyqit – pamje nga momenti i shpalljes së dënimit për vrasjen e Liridona Ademajt
Në ambientet e Gjykatës Themelore në Prishtinë është shpallur sot aktgjykimi për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, një nga ngjarjet më të rënda që ka tronditur opinionin publik në Kosovë.
Në ambientet e Gjykatës Themelore në Prishtinë është shpallur sot aktgjykimi për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, një nga ngjarjet më të rënda që ka tronditur opinionin publik në Kosovë.
Naim Murseli dhe Granit Plava janë dënuar me burgim të përjetshëm për veprën penale “vrasje e rëndë”, ndërsa Kushtrim Kokalla është dënuar me 30 vjet burgim për “ndihmë në kryerjen e veprës penale”.
Aktgjykimi u shpall pas përfundimit të procesit gjyqësor dhe fjalëve përfundimtare të palëve, ku prokuroria kishte kërkuar dënime maksimale, duke argumentuar se vrasja ishte e planifikuar.
Në seancën e shpalljes së vendimit, të akuzuarit nuk ishin të pranishëm, ndërsa në sallë ndodheshin familjarë të viktimës të cilët e kanë ndjekur nga afër momentin e shpalljes së aktgjykimit.
Rasti i vrasjes së Liridona Ademajt, i ndodhur më 29 nëntor 2023, kishte ngjallur reagime të shumta publike dhe kishte vënë në qendër të vëmendjes çështjen e sigurisë dhe dhunës ndaj grave në vend.
Fotografi nga seanca e shpalljes së aktgjykimit :
