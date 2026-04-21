🌦️
Tiranë 18°C · Rrebesh i lehtë 21 April 2026
S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 87.21 ▼0.24%
ARI 4,796 ▼0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,988 ▲ +0.97% ETH $2,305 ▼ -0.67% XRP $1.4327 ▲ +0.51% SOL $85.3800 ▼ -0.07%
21 Apr 2026
Breaking
Doganat e Maqedonisë: Për tre muaj, 11 milionë euro më shumë të ardhura nga importi i duhanit Tripunovski: Interpelanca ndaj meje është e pabazë Leonard Ademaj pas shpalljes së aktgjykimit: Është drejtësi për Liridonën dhe fëmijët e saj Brenda sallës së gjyqit – pamje nga momenti i shpalljes së dënimit për vrasjen e Liridona Ademajt Moda e Preferuar e Fustaneve të Dekoruara me Dantellë që Nuk Dalin nga Moda
Menu
Kosova

Brenda sallës së gjyqit – pamje nga momenti i shpalljes së dënimit për vrasjen e Liridona Ademajt

· 2 min lexim

Në ambientet e Gjykatës Themelore në Prishtinë është shpallur sot aktgjykimi për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, një nga ngjarjet më të rënda që ka tronditur opinionin publik në Kosovë.

Naim Murseli dhe Granit Plava janë dënuar me burgim të përjetshëm për veprën penale “vrasje e rëndë”, ndërsa Kushtrim Kokalla është dënuar me 30 vjet burgim për “ndihmë në kryerjen e veprës penale”.

Aktgjykimi u shpall pas përfundimit të procesit gjyqësor dhe fjalëve përfundimtare të palëve, ku prokuroria kishte kërkuar dënime maksimale, duke argumentuar se vrasja ishte e planifikuar.

Në seancën e shpalljes së vendimit, të akuzuarit nuk ishin të pranishëm, ndërsa në sallë ndodheshin familjarë të viktimës të cilët e kanë ndjekur nga afër momentin e shpalljes së aktgjykimit.

Rasti i vrasjes së Liridona Ademajt, i ndodhur më 29 nëntor 2023, kishte ngjallur reagime të shumta publike dhe kishte vënë në qendër të vëmendjes çështjen e sigurisë dhe dhunës ndaj grave në vend.

Fotografi nga seanca e shpalljes së aktgjykimit :

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

