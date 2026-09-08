BUDAPEST – Hungaria dëbon 10 diplomatë rusë, i cilëson aktivitetet e tyre “të papranueshme”
BUDAPEST, 8 shtator /ATSH-DPA/- Hungaria ka vendosur të dëbojë 10 diplomatë rusë, njoftoi sot në rrjetin X ministrja e Jashtme e vendit, Anita Orbán.
Ajo tha se pjesëtarët e ambasadës ruse ishin përfshirë në aktivitete në Hungari “të papranueshme për diplomatët sipas Konventës së Vjenës”.
Ministrja nuk dha detaje të tjera mbi arsyet e dëbimit, por theksoi se masa synon të mbrojë sigurinë dhe sovranitetin e Hungarisë.
Megjithatë, Orbán sqaroi se vendimi nuk nënkupton ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Rusinë.
Ajo tha se Hungaria dëshiron të vazhdojë dialogun e nevojshëm me Moskën, mbi bazën e respektit të ndërsjellë dhe respektimit të rregullave.
Kryeministri Péter Magyar shkroi në Facebook se Hungaria po mbron sovranitetin e saj.
Agjencia shtetërore ruse TASS raportoi se zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova ka paralajmëruar se përgjigjja ndaj dëbimit të diplomatëve do të jetë “e ashpër dhe e dhimbshme”.
Çfarë do të thotë kjo?
“Dëbimi i diplomatëve” do të thotë që Hungaria u kërkon këtyre diplomatëve rusë të largohen nga vendi dhe nuk i lejon më të ushtrojnë detyrën e tyre diplomatike atje.
Shprehja “aktivitete të papranueshme për diplomatët sipas Konventës së Vjenës” zakonisht nënkupton veprimtari që tejkalojnë detyrat normale diplomatike ose bien ndesh me rregullat ndërkombëtare, që përcaktojnë se çfarë mund të bëjë një diplomat në një shtet të huaj.
Sipas vëzhguesve, vendimi i Budapestit përbën një ndryshim të rëndësishëm në politikën ndaj Rusisë.
Nën qeverinë e Viktor Orbán, Hungaria ishte ndryshe nga shumica e vendeve të tjera të BE-së. Që nga fillimi i luftës së Rusisë kundër Ukrainës, ajo nuk kishte dëbuar asnjë diplomat rus.
Ish-ministri i Jashtëm i Orbán, Péter Szijjártó e kishte thirrur për herë të fundit ambasadorin rus në Ministrinë e Jashtme në shkurt 2022.
Ndërsa pasardhësja e tij, Anita Orbán e thirri ambasadorin rus në ministri, në maj të këtij viti, në një nga veprimet e saj të para në detyrë. /
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