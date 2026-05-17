Bullgaria fiton për herë të parë Eurovisionin 2026 me “Bangaranga”
Dara triumfon në Vjenë në edicionin e 70-të të festivalit europian mes emocioneve, polemikave dhe bojkotit të disa shteteve
Europa ka kurorëzuar fituesin e ri të festivalit më të madh muzikor në kontinent. Këngëtarja bullgare Dara triumfoi në finalen e Eurovision Song Contest 2026 me këngën ritmike dhe energjike “Bangaranga”, duke i dhënë Bullgarisë fitoren e parë në historinë e festivalit.
Finalja madhështore u zhvillua të shtunën në Wiener Stadthalle në Vienna, përpara rreth 10 mijë spektatorëve në sallë dhe miliona teleshikuesve në të gjithë botën. Bullgaria dominoi tabelën e votimit me plot 516 pikë, duke lënë pas konkurrentët e tjerë dhe duke shkruar historinë për muzikën bullgare.
Fitorja e Darës konsiderohet një surprizë e madhe nga komentatorët e festivalit. Deri tani, rezultati më i mirë i Bullgarisë kishte qenë vendi i dytë në vitin 2017, kur Kristian Kostov interpretoi këngën “Beautiful Mess”.
Ky ishte një edicion historik për Eurovisionin, pasi festivali kremtoi 70-vjetorin e tij. Spektakli u drejtua nga prezantuesit Victoria Swarovski dhe Michael Ostrowski, ndërsa Austria mori organizimin pas fitores së vitit të kaluar nga JJ me këngën “Wasted Love” në Basel. Austria kishte organizuar më parë Eurovisionin edhe në vitin 2015 pas triumfit të Conchita Wurst.
Megjithatë, Eurovision 2026 u shoqërua edhe me polemika të forta politike. Ireland, Iceland, Netherlands, Slovenia dhe Spain bojkotuan festivalin për shkak të pjesëmarrjes së Israel.
Përfaqësuesi izraelit Noam Bettan, i cili u rendit në vendin e dytë me 343 pikë, u prit me duartrokitje kur doli në skenë, ndërsa disa fansa valëvitnin flamurin izraelit. Por momenti i shpalljes së pikëve totale të Izraelit u shoqërua me fishkëllima dhe reagime të forta nga publiku në sallë. Prezantuesi i BBC-së, Graham Norton, komentoi drejtpërdrejt: “Një reagim mjaft i fortë në sallë.”
Ndërkohë, United Kingdom pati një nga rezultatet më zhgënjyese të mbrëmjes. Përfaqësuesi britanik Sam Battle me këngën “Eins, Zwei, Drei” përfundoi në vendin e fundit me vetëm një pikë.
Kenga shqiptare NAN e Elis u rendition e 13 -ta. Ajo nuk arriti te futej as ne dhjeteshen me te mire.
Edicioni i sivjetshëm tregoi edhe një herë se Eurovisioni mbetet shumë më tepër sesa një festival muzike — një skenë ku ndërthuren arti, politika, identiteti kulturor dhe emocionet e miliona europianëve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.