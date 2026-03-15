Burri që u përplas me makinë në sinagogën e Miçiganit sapo kishte humbur familjen në një sulm izraelit në Liban
Një burrë i lindur në Liban, i cili kishte mësuar një javë më parë se katër anëtarë të familjes së tij ishin vrarë në një sulm ajror izraelit në vendin e tij të lindjes, priti në makinën e tij jashtë një sinagoge për dy orë përpara se të përplasej në ndërtesën ku ndodheshin dhjetëra fëmijë brenda.
Autoritetet thanë të premten se Ayman Mohammad Ghazali, 41 vjeç, përplasi makinën e tij në Temple Israel jashtë Detroit të enjten pasdite, pastaj filloi të qëllonte me armë përmes xhamit të përparmë, duke shkëmbyer zjarr me një roje sigurie të armatosur.
Jennifer Runyan, agjentja speciale përgjegjëse për zyrën e FBI-së në Detroit, tha gjatë një konference për shtyp të premten se në fund Ghazali qëlloi veten për vdekje pasi u ngërthye në automjetin e tij dhe motori u përfshi nga flakët. Zyrtarët më vonë gjetën sasi të mëdha fishekzjarrësh të nivelit komercial dhe disa kanaçe me një lëng që besohet të jetë benzinë.
Një nga sinagogat më të mëdha Reformiste në SHBA
FBI-ja, e cila po udhëheq hetimin, e përshkroi sulmin ndaj njërës prej sinagogave më të mëdha Reformiste në vend, të vendosura në periferi të West Bloomfield Township në veri të Detroit, si një akt dhune që synonte komunitetin hebre.
Runyan tha se forcat e rendit nuk kishin prova të mjaftueshme për ta quajtur sulmin një akt terrori në këtë kohë, por tha se hetimet ishin duke vazhduar.
Autoritetet thanë se asnjë nga 140 fëmijët, mësuesit dhe stafi brenda sinagogës nuk u lëndua.
Agjencia nuk ka dhënë një motiv të saktë për sulmin. “Jemi vetëm 30 orë në këtë dhe po i lëmë faktet dhe provat të na udhëheqin,” tha Runyan.
Temple Israel kishte ndërmarrë hapa për t’u përgatitur për një sulm. Verën e kaluar, sinagoga njoftoi se po punësonte një ish-toger të policisë lokale si kreun e saj të sigurisë me kohë të plotë për të mbikëqyrur rojet e saj të brendshme të sigurisë të armatosura. Më herët këtë vit, kleri dhe stafi i saj iu nënshtruan trajnimit aktiv për parandalimin dhe përgatitjen për të shtënat, sipas një postimi në faqen e Facebook-ut të Temple Israel.
Guvernatorja e Michiganit Gretchen Whitmer dhe senatorja amerikane Elissa Slotkin gjatë një konference për shtyp të premten vlerësuan sigurinë private të Temple Israel për ndalimin e shpejtë të sulmit.
“Nëse të gjithë nuk do ta kishin bërë punën e tyre pothuajse në mënyrë të përsosur, do të flisnim për një tragjedi të madhe këtu me fëmijë të zhdukur,” tha Slotkin.
Gazali ishte baba, kuzhinier restoranti dhe shtetas amerikan
Gazali jetonte në një shtëpi me tulla njëkatëshe në periferi të Detroitit, Dearborn Heights, rreth 61 kilometra në jug të sinagogës. Të premten, dritarja e përparme ishte e mbyllur me dërrasa, dera e përparme ishte e kyçur me dry dhe një pako Amazon drejtuar Gazalit ndodhej në verandë.
“Në katër vitet që kam jetuar këtu, nuk i kemi harruar kurrë mirësjelljet,” tha Chadi Zreik, i cili jeton dy shtëpi më poshtë. “Ne të gjithë u njohëm me të në 24 orët e fundit.”
Gazali erdhi në SHBA në vitin 2011 me një vizë të menjëhershme të të afërmve si bashkëshorti i një shtetasi amerikan dhe iu dha shtetësia amerikane në vitin 2016, sipas Departamentit të Sigurisë Kombëtare.
Familja e tij u vra në një sulm ajror izraelit në Liban, thotë një zyrtar
Një sulm ajror izraelit më 5 mars vrau katër persona në qytetin Mashgharah, raportuan zyrtarët libanezë. Izraeli ka shtuar sulmet ndaj grupit militant Hezbollah të mbështetur nga Irani në Liban, ndërsa lufta me Iranin ka përhapur dhunë në të gjithë Lindjen e Mesme.
Një zyrtar lokal në Mashgharah i tha AP të premten se sulmi ajror vrau dy vëllezërit e Ghazali-t, një mbesë dhe një nip në shtëpinë e tyre menjëherë pas perëndimit të diellit, ndërsa po hanin vaktin e tyre të agjërimit gjatë muajit të shenjtë mysliman të Ramazanit.
Zyrtari, i cili kërkoi anonimitet sepse nuk mund të diskutonte publikisht detajet e sulmit ajror, i tha AP se Kassim dhe Ibrahim Ghazali u vranë, së bashku me fëmijët e Ibrahim Ghazali-t, Aliun dhe Fatimën. Nëna e tyre u plagos rëndë dhe mbetet në spital, tha zyrtari.
Një xhami në Michigan mbajti një shërbesë për të afërmit e tij
Dearborn Heights dhe fqinji i saj më i madh, Dearborn, kanë disa nga popullsitë më të mëdha të arabo-amerikanëve në SHBA. Shenjat e kësaj kulture janë kudo, nga restorantet te xhamitë.
Kryebashkiaku i Dearborn Heights, Mo Baydoun, foli me gazetarët të premten rreth humbjes së anëtarëve të familjes së Ghazali-t jashtë vendit.
“Kjo pikëllim është i vërtetë dhe është zemërthyes”, tha Baydoun, “Por nuk ka kurrë justifikim për dhunën, veçanërisht dhunën e drejtuar ndaj një hapësire të shenjtë”.
Osama Siblani, botues i The Arab American News në Dearborn, tha se është e zakonshme të mbahet një shërbim përkujtimor në SHBA për dikë që ka vdekur jashtë shtetit. “Ndarja e ndjenjave gjithmonë të jep ngushëllim, qoftë në të keqen”.
Sinagogat dhe vendet e tjera të adhurimit në rrezik që nga lufta me Iranin
Sinagogat në të gjithë botën kanë rritur sigurinë që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme me raketa kundër Iranit më 28 shkurt.
Në Temple Israel, një oficer sigurie u godit nga automjeti dhe ra pa ndjenja, por nuk pësoi lëndime kërcënuese për jetën, tha Sherifi i Qarkut Oakland Mike Bouchard. Dhe 63 oficerë të zbatimit të ligjit u trajtuan për thithje tymi.
Më shumë se 600 oficerë të zbatimit të ligjit iu përgjigjën thirrjeve 911 të enjten.
Qarku Oakland është qarku i dytë më i madh i Michiganit me afërsisht 1.3 milion njerëz. Shumica e banorëve hebrenj të zonës së Detroitit jetojnë atje. Temple Israel ka 12,000 anëtarë, sipas faqes së saj të internetit.
Sulmi ishte i dyti në një shtëpi adhurimi në Michigan brenda vitit të kaluar. Shtatorin e kaluar, një ish-marins qëlloi për vdekje katër persona në një kishë në veri të Detroitit dhe i vuri flakën. FBI më vonë tha se ai ishte i motivuar nga “besimet antifetare” kundër Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.