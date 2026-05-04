Cameron Diaz dhe Benji Madden mirëpresin djalin e tretë, Nautas

04 May 2026
· 1 min lexim

Cameron Diaz dhe bashkëshorti i saj, Benji Madden, janë bërë prindër për herë të tretë. Madden njoftoi lajmin më 4 maj përmes një postimi në Instagram, ku publikoi një imazh të animuar të një anijeje pirate dhe zbuloi emrin e foshnjës: Nautas Madden.

Sipas TV Klan, në postim ai shtoi edhe disa vizatime dhe u shpreh se familja ndihet e lumtur dhe e bekuar për ardhjen e fëmijës, duke theksuar se të vegjëlit janë të shëndetshëm dhe se ata janë mirënjohës për urimet e marra.

Diaz dhe Madden janë martuar që nga janari i vitit 2015. Ata kanë edhe një vajzë, Raddix, 6 vjeçe, dhe një djalë, Cardinal, 2 vjeç. Çifti njihet për ruajtjen e privatësisë së familjes dhe rrallë ndan fotografi apo detaje rreth fëmijëve publikut.

Në një intervistë në tetor 2020 me Naomi Campbell, Diaz u shpreh me shaka se synonte të jetonte përtej moshës 100 vjeç për t’u kujdesur për fëmijët e saj; raportimi për lindjen dhe detajet e shpërndara u referuan gjithashtu nga TV Klan.

