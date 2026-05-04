Cameron Diaz dhe Benji Madden mirëpresin djalin e tretë, Nautas
Cameron Diaz dhe bashkëshorti i saj, Benji Madden, janë bërë prindër për herë të tretë. Madden njoftoi lajmin më 4 maj përmes një postimi në Instagram, ku publikoi një imazh të animuar të një anijeje pirate dhe zbuloi emrin e foshnjës: Nautas Madden.
Sipas TV Klan, në postim ai shtoi edhe disa vizatime dhe u shpreh se familja ndihet e lumtur dhe e bekuar për ardhjen e fëmijës, duke theksuar se të vegjëlit janë të shëndetshëm dhe se ata janë mirënjohës për urimet e marra.
Diaz dhe Madden janë martuar që nga janari i vitit 2015. Ata kanë edhe një vajzë, Raddix, 6 vjeçe, dhe një djalë, Cardinal, 2 vjeç. Çifti njihet për ruajtjen e privatësisë së familjes dhe rrallë ndan fotografi apo detaje rreth fëmijëve publikut.
Në një intervistë në tetor 2020 me Naomi Campbell, Diaz u shpreh me shaka se synonte të jetonte përtej moshës 100 vjeç për t’u kujdesur për fëmijët e saj; raportimi për lindjen dhe detajet e shpërndara u referuan gjithashtu nga TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.