Cardinals mbështesin Hancel Rincon me kapela të pjerrëta, Goodman i Rockies mohon se u ankua te arbitri
Para ndeshjes së së shtunës kundër Colorado Rockies, disa lojtarë të St. Louis Cardinals vendosën kapelat e pjerrëta si shenjë mbështetje për dërgenin e ri Hancel Rincon. Të premten, arbitri i home plate Doug Eddings ndaloi lojën për t’i kërkuar Rinconit të rregullonte kapelën e tij të pjerrët, dhe menaxheri i Cardinals, Oliver Marmol, hyri në një debat me Eddings që përfundoi me përjashtimin e tij. Gjatë përplasjes u regjistrua gjithashtu një shkelje e kohës së hedhjes ndaj relieverit të Cardinals, Justin Bruihl.
Sipas Bleacher Report, Marmol e quajti veprimin e Eddings ‘‘mjaft turpërues’’ duke theksuar se ishte e papërshtatshme që arbitri ndërhynte në një moment kur një lojtar po bënte debutimin e tij në MLB. Ai tha se mënyra si u trajtua çështja e kapelës, si dhe vendimi për të dënuar shkeljen e kronometrit gjatë diskutimit, kërkonin një shpjegim. Sipas raportimit të Derrick Goold të St. Louis Post-Dispatch, Eddings përmendi se pozicioni i kapelës konsiderohej një ‘‘rregull i pashkruar’’ dhe se një batsman i Colorado e kishte vënë re këndin e kapelës para se arbitri të ndërhynte.
Hunter Goodman, kapës i Rockies që u përball me Rincon në fillim të atij inningu, mohoi se kishte kërkuar ndërhyrjen për kapelën. Ai tha se nuk e përmendi kurrë kapelën, se ishte i fokusuar te gjuajtja dhe se nuk kishte vënë re asnjëherë kapelën e ndryshuar gjatë at-batit të tij. Goodman shtoi se nuk i pëlqeu të shihte emrin e tij të përfshirë në incident pa qenë ai pjesë e tij.
Gjatë ndeshjes së vijueshme, shokët e skuadrës së Rincon treguan mbështetjen e tyre duke mbajtur kapela të pjerrëta, një veprim solidar që synonte të mbështeste debutimin e tij. Siç raporton Bleacher Report, ky ishte një reagim i menjëhershëm i skuadrës ndaj incidentit dhe diskutimit që u ndez për shkak të pozicionit të kapelës së Rincon.
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