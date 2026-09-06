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MLB

Tifozët e Kansas City vendosin një hot-dog gjigant fluturues brenda bukës gjatë ndeshjes me Blue Jays

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Në Kauffman Stadium, tifozët e Kansas City Royals ishin duke lëkundur një bukë dhe një hot-dog të mëdhenj si topa plazhi gjatë ndeshjes kundër Toronto Blue Jays, dhe arritën t’i bashkonin duke futur hot-dogun fluturues brenda bukës. Pamjet që kapën momentin tregojnë reagimin e menjëhershëm të turmës, e cila shpërtheu në duartrokitje dhe gaz.

Siç raporton Bleacher Report, Royals humbën 4-3 në atë përballje dhe ranë në 63-80, duke qëndruar në vendin e fundit në American League Central.

Klipi i shkëputur nga stadiumi u përhap shpejt në rrjetet sociale dhe u bë temë diskutimi, pasi ofroi një moment argëtimi për tifozët pavarësisht sezonit të vështirë të skuadrës. Sipas Bleacher Report, kjo ngjarje u bë një nga episodet më të përmendura të rëndomta në publik gjatë ndeshjeve të fundit.

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