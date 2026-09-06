Yankees dhe Padres në San Diego: Cole përballë King, 0-0 pas pjesës së parë (6 shtator 2026)
Më 6 shtator 2026, New York Yankees udhëtuan në San Diego për ndeshjen ndaj San Diego Padres. Përpara fillimit të takimit, Yankees kishin bilanc 81-61, ndërsa Padres 74-68.
Sipas Bleacher Report, ndeshjen e nisi Gerrit Cole për Yankees, ndërsa për Padres filloi Michael King; pas pjesës së parë rezultati mbetej 0-0.
Në pjesën e parë nuk u regjistruan pikë. Ataku i parë përfundoi me disa out-e të njëpasnjëshme, përfshirë një strikeout pas një goditjeje të papërshtatshme, një groundout dhe një popout që ndaluan çdo përpjekje për të shënuar në inningun e parë.
Për përditësime të mëtejshme, box score dhe statistika të plota të ndeshjes, shikoni informacionin në faqen e Bleacher Report.
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