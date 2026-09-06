Giants firmosin një kontratë dyvjeçare me quarterbackun Jameis Winston
Skuadrat e NFL vijojnë me lëvizje në përbërje dhe njoftime për gjendjen e lojtarëve ndërsa afrohet sezoni. Kjo përmbledhje përfshin kontrata të reja, lëndime dhe ndryshime në listat e ekipeve.
Siç raporton nfl, New York Giants firmosën me quarterbackun Jameis Winston një kontratë dyvjeçare me vlerë 13 milionë dollarë. Winston, 32 vjeç, shërben si rezervë e Jaxson Dart dhe sezonin e kaluar nisi dy ndeshje për New Yorkun, duke hedhur për 567 jardë, me dy touchdown dhe dy interceptions; lajmi i parë u transmetua nga ESPN.
Në New England Patriots, running back TreVeyon Henderson nuk mori pjesë në pjesën publike të stërvitjes për shkak të një problemi me kyçin e këmbës, sipas gazetarëve lokalë.
Seattle Seahawks shtuan safetyn D’Anthony Bell në skuadrën e stërvitjes dhe bënë ndryshime në përbërje, duke përfshirë prerje që përfshinin linebackerin Marvin Jones Jr.
Këto lëvizje dhe njoftime janë pjesë e përmbledhjes së fundit të lajmeve nga nfl.
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