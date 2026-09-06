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06 Sep 2026
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Washington kryeson 10-0 ndaj Washington State në pjesën e parë

· 2 min lexim

Më 6 shtator 2026, Washington Huskies udhëheqin 10-0 ndaj Washington State Cougars, me 10:09 të pjesës së dytë në tabelë. Huskies kishin shënuar 3 pikë në çerekun e parë dhe 7 të tjera në të dytën, ndërsa Cougars vazhdojnë pa pikë.

Siç raporton Bleacher Report, një seri sulmesh e Washington u kurorëzua me një touchdown të Demond Williams Jr.: pas një vrapimi 16 jardësh që e çoi në vijën e 5 jardëve, Williams përfundoi me një tjetër vrapim prej 5 jardësh që u konfirmua nga rishikimi i lojës, dhe ekzekutimi i shtesës nga T. Robles ishte i saktë.

Në një moment të rëndësishëm për pozicionin e fushës, freshman Jeron Jones realizoi një interceptim që i dha Washington kontrollin në vijën e 21 jardëve të WSU, duke lehtësuar fushën për serinë që çoi më pas në pikët e tjera. Në kohën 10:09 të pjesës së dytë, Washington kishin përfunduar një seri prej 5 lojësh dhe 21 jardësh në 2 minuta e 12 sekonda.

Situata e ndeshjes tregon avantazh në favor të Huskies për shkak të kontrollit të topit dhe ndërhyrjeve mbrojtëse; Sipas Bleacher Report, rezultati do të varet nga reagimi i Washington State dhe aftësia e tyre për të shmangur gabimet që po i japin fushë të favorshme kundërshtarit.

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