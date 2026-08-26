☀️
Tiranë 31°C · Kthjellët 26 August 2026
S&P 500 7,668 ▼0.12%
DOW 53,439 ▼0.26%
NASDAQ 26,054 ▼0.37%
NAFTA 81.62 ▼0.9%
ARI 4,681 ▼0.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,186 ▼ -1.22% ETH $2,449 ▼ -1.03% XRP $1.3783 ▼ -6.31% SOL $96.1600 ▼ -1.86%
S&P 500 7,668 ▼0.12 % DOW 53,439 ▼0.26 % NASDAQ 26,054 ▼0.37 % NAFTA 81.62 ▼0.9 % ARI 4,681 ▼0.29 % S&P 500 7,668 ▼0.12 % DOW 53,439 ▼0.26 % NASDAQ 26,054 ▼0.37 % NAFTA 81.62 ▼0.9 % ARI 4,681 ▼0.29 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
26 Aug 2026
Breaking
FOKUS – Meta do të paguajë deri në 16,7 miliardë dollarë për dëmet ndaj fëmijëve NEPAL – 100 viktima dhe 380 turistë të zhdukur pas përmbytjeve të papritura Platforma e re qeverisëse “Shqipëria Sociale”, Koçiu: Strehimi për çiftet dhe familjet e reja, prioriteti i parë Lojërat Mesdhetare: Volejboll vajza, Kosova mundet nga Turqia Gjobiten me afër 4 mijë euro udhërrëfyesit turistikë pa licencë në Prizren, Prishtinë dhe Obiliq
Menu
Maqedonia

Çështja e Jurisprudencës, Shasivari do t’i ftojë në takim studentët dhe dekanët për t’i bindur për zgjidhjen ligjore

· 3 min lexim

Përpara se të marrë formën zyrtare çështja e provimit të jurisprudencës, ministri i Drejtësisë Jeton Shasivari do të organizojë takim me studentët dhe dekanët e fakulteteve juridike për t’ua prezantuar zgjidhjen ligjore. Shasivari për Alsat thotë se zgjidhja është e njëjta e cila është prezantuar paraprakisht, ndërsa shton se në Ministri kanë arritur kërkesa që kërkohet provimi krahas shqipes të jepet edhe në gjuhën angleze dhe turke.

“Presim edhe kërkesën e universitetit të parë me mësim në gjuhën shqipe, pra Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe në periudhën që vjen do të organizojmë këtë takim konsultativ, informues me përfaqësues të asociacioneve studentore dhe dekanëve të fakulteteve juridike. Ky dialog është shumë i rëndësishëm edhe për ta adresuar edhe çështjet praktike për organizimin e provimit të jurisprudencës në disa gjuhë. Pra çështja e materialeve të provimit, literaturës juridike, dispozitave juridike, pyetjeve të provimit, çështja e kritereve profesionale të vlerësimit, çështja e përkthimit”, thotë ministri Shasivari për Alsat.

Lidhur me qëndrimin e studentëve të cilët këtë zgjidhje e kanë hedhur poshtë, pasi e njëjta parashikon që teoria të jepet në gjuhën amtare, ndërsa praktika në gjuhën maqedonase, Shasivari shprehet se do t’i bind se bëhet fjalë për avancim.

”Jam i bindur se me një sqarim edhe profesional edhe institucional, studentët, kandidatët e ardhshëm do ta kenë të qartë se bëhet fjalë për një avancim dhe për një qasje gjithëpërfshirëse”, shton Shasivari.

I pyetur për kërkesën e studentëve që çështjen e dhënies së provimit të jurisprudencës ta zgjidh me vetëm një vendim e jo të bëjë ndryshime ligjore, Shasivari shprehet se nuk duhet bërë eksperimente, pasi zgjidhja duhet të jetë afatgjate. Sipas tij, provimi i jurisprudencës do të jetë pa barriera gjuhësore.

“Qasja jonë është qasje afatgjate, ne nuk e zvarrisim procesin, por ne e kemi ndërtuar një zgjidhje e cila është e qëndrueshme, është në pajtim me Kushtetutën, ligjet në fuqi dhe me standardet ndërkombëtare”, deklaroi Shasivari.

Gjatë ditës së djeshme, përfaqësuesit e iniciativës studentore u shprehën për Alsat se ata nuk lëvizin nga qëndrimi se provimi i jurisprudencës duhet të mbahet në shqip si në teori ashtu edhe në praktikë, ndërsa thanë se nëse nuk plotësohen kërkesat do të vazhdojnë me protesta. /Alsat/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu