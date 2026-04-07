Çfarë ndodhi? Fermeri dëshiron të shkojë në televotim, fitoi sfidën, por nuk e pranoi
Akili, Gresa dhe Fairfax ishin tre fermerët që u përballën me një sfidë, e cila ishte e vlefshme për televotimin që u hap mbrëmjen e sotme.
Tre fermerët do të duhet të hipnin sipër një kutie, dhe të lidhur me një rrip në mes që ishte ngatërruar tek trarët, do të duhet të kalonin në anën tjetër.
Kush do arrinte i pari, do i binte këmborës dhe do të shpëtonte nga televotimi.
I pari që arriti të kalonte në anën tjetër ishte Akili, por ai nuk e pranoi fitoren, duke i lënë kohë Gresës të arrinte dhe ti binte këmborës.
Aktori u pyet edhe nga moderatorja Arbana Osmani nëse ishte i sigurt për këtë vendim, i cili u përgjigj i prerë: “Po”!
Pas kësaj, moderatorja njoftoi hapjen e televotimit, me fermerin që duhej të largohej, Akili dhe Fairfax.
Televotimi do të zgjasë për pak minuta dhe njëri prej tyre do të lërë garën, duke hequr dorë nga çmimi i madh prej 200 mijë euro, mbrëmjen e sotme.
Ky veprim i Akilit u vlerësua nga opinionistët dhe u pa si një shenjë reflektimi, pas debatit të ashpër që kishte me Sarën.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.