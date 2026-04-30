Charles i impresionuar nga muzika ushtarake gjatë vizitës në SHBA
Mbreti Charles mori pjesë në darkën shtetërore në Shtëpinë e Bardhë gjatë vizitës së tij katërditore në Shtetet e Bashkuara. Përpara kësaj, më 29 prill ai ishte në Nju Jork ku mori pjesë në një aktivitet tregtar e biznesi dhe takoi 12 drejtues të lartë, përfshirë Stephen Schwarzman, kryetar dhe drejtor ekzekutiv i Blackstone.
Sipas TV Klan, gjatë bisedës me Schwarzman ai u shpreh se ishte “shumë i impresionuar nga muzika e ushtrisë” në atë event; Schwarzman ishte po ashtu prezent në darkën shtetërore më 28 prill.
Programi muzikor i mbrëmjes përfshiu interpretime nga muzikantë ushtarakë amerikanë të Marinsave, Ushtrisë dhe Forcave Ajrore.
Mbreti njihet si adhurues i muzikës; në vitin 2018 ai ndihmoi Princin Harry dhe Meghan Markle në përzgjedhjen e repertorit të dasmës së tyre. Revista People citon Meghan që në atë kohë përmendi bashkëpunimin me vjehrrin, duke vlerësuar shijen e tij për muzikën klasike.
Mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla po zhvillojnë një vizitë katërditore në SHBA, e organizuar në kuadër të 250-vjetorit të pavarësisë amerikane, raporton TV Klan.
