“Te cepi, në pritje…”/ Momenti kur sulmohet brutalisht kreu i AKU-së në Shkodër
Në pamjet e siguruara nga gazetarja e Klan News, Emi Kalaja, mund të shihni momentin kur kreu i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU), Ramir Haderi, sulmohet nga një person. Ky i fundit ishte fshehur në një cep, duke e pritur…
Sulmi është krejtësisht i befasishëm, ndërsa Haderi rrëzohet në tokë prej goditjes me sende të forta. Në rrugën ku ka ndodhur ngjarja, ka edhe kalimtarë rasti.
Aktualisht ai ndodhet në spital, pasi ka marrë plagë në kokë dhe trup.
“Rreth orës 21:30, në Spitalin Rajonal Shkodër është paraqitur për ndihmë mjekësore shtetasi R. H., me detyrë drejtor i AKU-së Shkodër, i cili ka deklaruar se në lagjen “Fahri Ramadani” është goditur me sende të forta nga një shtetas ende i paidentifikuar. Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit”, njoftoi më herët Policia për ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e 21 majit.
