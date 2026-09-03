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NBA

Cilat lojtarë do të mbronte çdo ekip i NBA-së në një draft zgjerimi?

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Nga deklarimet e komisionerit Adam Silver gjatë Summer League në Las Vegas, NBA po i afrohet mundësisë së zgjerimit dhe synon të marrë një vendim deri në fund të vitit 2026. Kjo perspektivë ngjalli interesin për të parë se si do të vepronin ekipet nëse duhet të mbronin grupet e tyre para një drafti për skuadrat e reja.

Siç raporton Bleacher Report, analistët Dan Favale dhe Grant Hughes rishikuan skenarët duke u nisur nga rregullat që përdorën për hyrjen e Charlotte Bobcats në 2004: çdo ekip mund të mbrojë deri në tetë lojtarë; të mbrohen mund të jenë vetëm lojtarët me kontratë apo agjentët e lirë të kufizuar; agjentët e lirë të pakufizuar nuk janë të përshtatshëm; dhe çdo skuadër duhet të lërë të paktën një lojtar të paprotectuar.

Analistët nxorën në pah krahasime dhe raste vendimmarrjeje: ekipe si Boston preferojnë t’i mbajnë prioritetet e qarta si Jayson Tatum dhe Derrick White, duke kushtëzuar mbrojtjen nga kostoja dhe funksioni në ekip. Cleveland u konsiderua e detyruar të mbrojë yjet e saj kryesorë — Donovan Mitchell, Evan Mobley dhe Jarrett Allen — në mënyrë që të ruajë potencialin e kontestuesit.

Disa skuadra u përqendruan te lojtarë me kosto të ulët dhe potencial të lartë: për shembull, analizat përmendin vlerën e lojtarëve të rinj dhe kontratave të kontrolluara si aset mbrojtës për Nets, ndërsa Dallas e ka si zgjedhje të qartë mbrojtjen e bashkëpunëtorëve me perspektivë si Cooper Flagg. Në të njëjtën kohë, ekipe si Atlanta u përballën me dilema midis mbrojtjes së lojtarëve me paga të larta dhe atyre të rinj me perspektivë, ndërsa Chicago u përqendrua te ruajtja e plotësisë dhe pjesëmarrjes së lojtarëve me kosto efektive në skuadër.

Në përmbledhje, strategjitë variojnë nga ruajtja e yjeve të konfirmuar deri te rezervimi i vendit për lojtarët e lirë të kontrolluar dhe kostot afatgjata; çështjet e kontratave, dëmtimeve dhe dinamikës së pagave do të përcaktojnë shumë nga vendimet që ekipet do të marrin në një draft zgjerimi. Sipas Bleacher Report, këto skenarë bëjnë të qartë se çdo skuadër do të duhet të peshojë mes vlerës së menjëhershme dhe aseteve me perspektivë kur të përballet me një zgjerim të ligës.

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