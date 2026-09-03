Houston Rockets i japin Amen Thompson zgjatje kontrate 208 milionë dollarë
Houston Rockets kanë arritur marrëveshje me krahun Amen Thompson për një zgjatje pesëvjeçare të kontratës me vlerë 208 milionë dollarë, një rritje e rëndësishme për lojtarin 23-vjeçar. Sezona 2026–27 pritej të ishte viti i fundit i marrëveshjes së tij rookie, me një pagë prej 12.3 milionë dollarësh, dhe kontrata e re e siguron vazhdimësinë e tij në skuadër.
Siç raporton Bleacher Report, marrëveshja është e ndërtuar mbi skemën e kontratave rookie dhe zgjat pesë vjet me vlerën totale prej 208 milionë dollarësh. Po ashtu, klubi ka ruajtur një pjesë të rëndësishme të bërthamës së rinovuar duke nënshkruar edhe forward-in e kufizuar Tari Eason me një kontratë pesëvjeçare prej 81.5 milionë dollarësh.
Thompson u zgjodh i 4-ti në draftin e 2023 dhe pas një debutimi të mirë nisi të konsolidohej si një prej lojtarëve kryesorë të Houstonit. Pas sezonit të dytë ai mori vend në All-Defensive First Team, ndërsa në vitin e tretë, duke luajtur së bashku me Kevin Durant, regjistroi mesatare prej 18.3 pikësh, 7.8 topash në tabela, 5.3 asistimesh dhe 1.5 vjedhjesh për ndeshje, me 79 startime dhe 37.4 minuta mesatare lojë. Në play-off ai rriti mesataren në 19.2 pikë në serinë e parë kundër Los Angeles Lakers, ku Rockets u eliminuan pas gjashtë ndeshjesh.
Klubi duket i vendosur ta ndërtojë projektin rreth tij, duke i dhënë Thompson një rol më të rëndësishëm në përpjekjet për të konkurruar për titull në sezonet në vijim. Bleacher Report nënvizon se kjo zgjatje konsolidon pozicionin e tij si një lojtar dypalësh me ndikim në të dyja fundet e parketit.
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