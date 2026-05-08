Çitaku: Bürgerdruck zwang Albin Kurti zum Rückzug aus dem Wahlkampf um den Präsidenten

Die PDK-Abgeordnete Vlora Çitaku sagte, dass die öffentliche Reaktion und der Druck der Bürger Albin Kurti dazu gezwungen hätten, seinen Versuch, den Präsidenten im “Karate-Stil” zu wählen und die verfassungsmäßige Ordnung zu stürzen, aufzugeben.

Çitaku schrieb in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Facebook, dass Kurti sein Amt als Präsident missbraucht habe.

„Ja, gestern Abend hat er alles in seiner Macht Stehende getan. Er ist herausgekommen und hat das Präsidentenamt beleidigt. Albin, der Präsident oder der designierte Präsident spricht von diesem Saal aus zu den Bürgern. Nicht der Premierminister oder der Kandidat der Mehrheit“, schrieb sie.

Çitaku betonte weiter: „Ihr gestriger Auftritt hat mit Wort und Bild deutlich gemacht, dass Sie sich selbst tatsächlich als die einzige Autorität in diesem Land sehen: Präsident, Premierminister, Minister, Generalstaatsanwalt und alles andere. Eine beschämende Vorstellung.“ /Telegrafi/