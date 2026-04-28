28 April 2026
S&P 500 7,126 ▼0.66 % DOW 49,276 ▲0.22 % NASDAQ 24,566 ▼1.29 % NAFTA 99.95 ▲3.71 % ARI 4,598 ▼2.03 % S&P 500 7,126 ▼0.66 % DOW 49,276 ▲0.22 % NASDAQ 24,566 ▼1.29 % NAFTA 99.95 ▲3.71 % ARI 4,598 ▼2.03 %
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
28 Apr 2026
Çitaku-Kurtit: Ti nuk e njeh bashkëpunimin as kompromisin, kërkon nënshtrim — PDK nuk nënshtrohet

Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar ndaj kryeministrit Albin Kurti, duke e akuzuar se nuk njeh bashkëpunim dhe kompromis, por kërkon, sipas saj, nënshtrim politik.

Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar ndaj kryeministrit Albin Kurti, duke e akuzuar se nuk njeh bashkëpunim dhe kompromis, por kërkon, sipas saj, nënshtrim politik.

Përmes një postimi në Facebook, Çitaku tha se Kurti nuk po e respekton frymën e rezultatit zgjedhor dhe se shumica e fituar nuk nënkupton pushtet absolut.

“51 për qind nuk janë 100 për qind”, shkroi ajo, duke shtuar se kush është shtetar dhe institucionalist dëshmohet përmes veprimeve të sotme dhe respektimit të Kushtetutës.

Sipas Çitakut, opozita ka treguar përgjegjësi institucionale duke mbështetur pa kushte zgjatjet buxhetore dhe marrëveshjet ndërkombëtare, përfshirë edhe, siç tha, në procedura të përshpejtuara.

“Ti, Albin, nuk e njeh bashkëpunimin, as kompromisin. Ti kërkon nënshtrim. Dhe PDK nuk nënshtrohet”, ka shkruar ajo.

Zyrtarja e PDK-së e akuzoi Kurtin edhe për shkelje të Kushtetutës, duke e quajtur “shkelës serik”, ndërsa tha se ai po rrezikon rendin kushtetues.

Sipas saj, PDK nuk do të lejojë, siç u shpreh, përmbysjen e rendit kushtetues dhe do të kundërshtojë çdo veprim që cenon themelet e shtetit.

“Ky vend dhe kjo Republikë janë ndërtuar me mund e me gjak. Dhe nuk do të lejojmë që të shkatërrohen”, tha Çitaku./Telegrafi.

