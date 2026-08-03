Conference League ’26-‘27/ Pafos ose Salzburg do të jenë rivalët e radhës të Dinamos në rast kualifikimi përballë Auda-s
Dinamo City nuk ka qenë me fat në shortin e hedhur sot në Nion të Zvicrës ku u mësuan duelet të vlefshme për turin e katërt eliminator të Conference League 2026-2027.
Shorti ka rezervuar një përballje të vështirë për skuadrën e Ilir Dajës, e cila në rast kualifikimi do të përballet me humbësin e çiftit Pafos-Salzburg, dy skuadra me përvojë dhe nivel të lartë në arenën europiane.
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