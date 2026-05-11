🌤️
Tiranë 21°C · Kryesisht kthjellët 11 May 2026
S&P 500 7,415 ▲0.21%
DOW 49,595 ▼0.03%
NASDAQ 26,281 ▲0.13%
NAFTA 99.15 ▲3.91%
ARI 4,727 ▼0.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
₿ CRYPTO
BTC $81,411 ▲ +0.23% ETH $2,325 ▼ -0.86% XRP $1.4675 ▼ -0.9% SOL $97.1300 ▲ +2.23%
S&P 500 7,415 ▲0.21 % DOW 49,595 ▼0.03 % NASDAQ 26,281 ▲0.13 % NAFTA 99.15 ▲3.91 % ARI 4,727 ▼0.08 % S&P 500 7,415 ▲0.21 % DOW 49,595 ▼0.03 % NASDAQ 26,281 ▲0.13 % NAFTA 99.15 ▲3.91 % ARI 4,727 ▼0.08 %
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
11 May 2026
Breaking
Gashi: Intensifikimi i bashkëpunimit ndërparlamentar me Zvicrën Kasami i përgjigjet opozitës: Ishte Dita e Evropës, prandaj intonuam vetëm himnin evropian AAK-ja e konfirmon Ardian Gjinin kandidat për kryeministër dhe bartës të listës Seanca ndaj Thaçit dhe të tjerëve në rastin për pengim të administrimit të drejtësisë vazhdon edhe nesër Dokumentari francez: Lidhjet e errëta mes shtetit, huliganëve dhe krimit të organizuar në Serbi
Menu
Sporti

Conference League: Italiani Mariani do të gjykojë finalen Crystal Palace-Rayo Vallecano

· 1 min lexim

Komiteti i Gjyqtarëve të UEFA-s ka njoftuar se gjyqtari italian Maurizio Mariani do të arbitrojë finalen e Conference League të vitit 2026 midis Crystal Palace FC dhe Rayo Vallecano de Madrid në stadiumin e Leipzig në Gjermani të mërkurën, më 27 maj 2026, në orën 21:00 dhe do të vijë për shikuesit në ekranin e RTSH.

44-vjeçari, i cili është gjyqtar ndërkombëtar që nga viti 2019, do të marrë përsipër finalen e tij të parë të një kompeticioni për klube në UEFA, pasi ka shërbyer si gjyqtar i katërt në finalen e Ligës së Evropës UEFA të vitit të kaluar në Bilbao.

Këtë sezon, ai ka arbitruar shtatë ndeshje të Ligës së Kampionëve, përfshirë ndeshjen e dytë çerekfinale midis Liverpool dhe Paris Saint-Germain, dhe një ndeshje të Ligës së Evropës UEFA. Asistentë do të jenë Daniele Bindoni dhe Alberto Tegoni.

Gjyqtar i katërt do të jetë Glenn Nyberg (SVE). Gjyqtarirezervë do të jetë Mahbod Beigi (SVE); Marco Di Bello dhe Daniele Chiffi do të jenë gjyqtarë të VAR dhe Ivan Bebek (CRO) do të jetë mbështetës i VAR.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu