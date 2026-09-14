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Receta gatimi

Pide turke me mish të grirë — “pica” turke në formë barke

Brumë i butë i pjekur në formë barke, i mbushur me mish të grirë të erëzuar, domate e speca — receta autentike e "picës" turke për ta përgatitur lehtë në shtëpi.

· 2 min lexim

Pideja, e njohur edhe si “pica turke”, është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës turke: brumë i hollë në formë barke, i mbushur me mish të grirë të erëzuar mirë, domate e speca, i pjekur në furrë të nxehtë derisa të marrë ngjyrë të artë. Kjo recetë e thjeshtë ju lejon ta përgatisni në shtëpi, me përbërës që gjenden lehtë.

PËRBËRËSIT

Për brumin (4 pide):

  • 500 g miell
  • 7 g maja e thatë (një pako e vogël)
  • 1 lugë çaji sheqer
  • 1 lugë çaji kripë
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • 250 ml ujë i vakët

Për mbushjen:

  • 400 g mish viçi (ose qengji) i grirë
  • 1 qepë e madhe, e grirë hollë
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 1 spec jeshil dhe 1 spec i kuq, të grirë hollë
  • 2 domate mesatare, të qëruara dhe të prera në kubikë
  • 1 lugë gjelle salcë domatesh
  • ½ lugë çaji spec i kuq, ½ lugë çaji piper i zi, kripë sipas shijes
  • Majdanoz i freskët i grirë
  • Pak vaj ulliri dhe gjalpë për lyerje

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Përgatitni brumin: shpërndani majanë dhe sheqerin në ujin e vakët dhe lëreni 5–10 minuta derisa të shkumëzojë. Shtoni miellin, kripën dhe vajin e ullirit dhe zieni një brumë të butë për rreth 8–10 minuta. Mbulojeni dhe lëreni të vijë në vend të ngrohtë për rreth 1 orë, derisa të dyfishohet.
  2. Përgatisni mbushjen: ngrohni pak vaj në tigan, kaurdisni qepën dhe hudhrën për 2–3 minuta. Shtoni mishin e grirë dhe kaurdiseni derisa të marrë ngjyrë. Shtoni specat, domatet dhe salcën e domateve, erëzat dhe kripën; ziejini 5–7 minuta derisa lëngu të avullojë. Hiqeni nga zjarri dhe shtoni majdanozin.
  3. Ndani brumin në 4 pjesë të barabarta. Hapeni secilën në formë ovale (rreth 30 cm e gjatë). Vendoseni mbushjen në mes, duke lënë 2–3 cm buzë të lira. Palosni buzët nga brenda dhe mbyllni skajet në formë barke.
  4. Ngrohni furrën në 220°C. Vendosini pidetë në tepsi me letër pjekjeje dhe piqini 15–18 minuta, derisa brumi të marrë ngjyrë të artë.
  5. Pasi të dalin nga furra, lyeni buzët me pak gjalpë të shkrirë. Servirini të nxehta, me feta limoni dhe sallatë jeshile.

Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta (+1 orë fermentim) | Koha e pjekjes: 15–18 minuta | Porcione: 4

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