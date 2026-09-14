Pide turke me mish të grirë — “pica” turke në formë barke
Brumë i butë i pjekur në formë barke, i mbushur me mish të grirë të erëzuar, domate e speca — receta autentike e "picës" turke për ta përgatitur lehtë në shtëpi.
Pideja, e njohur edhe si “pica turke”, është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës turke: brumë i hollë në formë barke, i mbushur me mish të grirë të erëzuar mirë, domate e speca, i pjekur në furrë të nxehtë derisa të marrë ngjyrë të artë. Kjo recetë e thjeshtë ju lejon ta përgatisni në shtëpi, me përbërës që gjenden lehtë.
PËRBËRËSIT
Për brumin (4 pide):
- 500 g miell
- 7 g maja e thatë (një pako e vogël)
- 1 lugë çaji sheqer
- 1 lugë çaji kripë
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 250 ml ujë i vakët
Për mbushjen:
- 400 g mish viçi (ose qengji) i grirë
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 1 spec jeshil dhe 1 spec i kuq, të grirë hollë
- 2 domate mesatare, të qëruara dhe të prera në kubikë
- 1 lugë gjelle salcë domatesh
- ½ lugë çaji spec i kuq, ½ lugë çaji piper i zi, kripë sipas shijes
- Majdanoz i freskët i grirë
- Pak vaj ulliri dhe gjalpë për lyerje
HAPAT E PËRGATITJES
- Përgatitni brumin: shpërndani majanë dhe sheqerin në ujin e vakët dhe lëreni 5–10 minuta derisa të shkumëzojë. Shtoni miellin, kripën dhe vajin e ullirit dhe zieni një brumë të butë për rreth 8–10 minuta. Mbulojeni dhe lëreni të vijë në vend të ngrohtë për rreth 1 orë, derisa të dyfishohet.
- Përgatisni mbushjen: ngrohni pak vaj në tigan, kaurdisni qepën dhe hudhrën për 2–3 minuta. Shtoni mishin e grirë dhe kaurdiseni derisa të marrë ngjyrë. Shtoni specat, domatet dhe salcën e domateve, erëzat dhe kripën; ziejini 5–7 minuta derisa lëngu të avullojë. Hiqeni nga zjarri dhe shtoni majdanozin.
- Ndani brumin në 4 pjesë të barabarta. Hapeni secilën në formë ovale (rreth 30 cm e gjatë). Vendoseni mbushjen në mes, duke lënë 2–3 cm buzë të lira. Palosni buzët nga brenda dhe mbyllni skajet në formë barke.
- Ngrohni furrën në 220°C. Vendosini pidetë në tepsi me letër pjekjeje dhe piqini 15–18 minuta, derisa brumi të marrë ngjyrë të artë.
- Pasi të dalin nga furra, lyeni buzët me pak gjalpë të shkrirë. Servirini të nxehta, me feta limoni dhe sallatë jeshile.
Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta (+1 orë fermentim) | Koha e pjekjes: 15–18 minuta | Porcione: 4
Tema: gjellë kuzhina turke pica turke pide
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