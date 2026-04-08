EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
BTC $71,532 ▲ +4.54% ETH $2,242 ▲ +7.27% XRP $1.3739 ▲ +5.26% SOL $84.2900 ▲ +6.36%
Nënshkruhen marrëveshjet për projektin "Korpusi i Institucioneve të Pavarura" Mbi 100 sportistë pjesëmarrës në turneun kombëtar për personat me aftësi të kufizuara intelektuale Duka në ceremoninë përmbyllëse të "AF Triumph Cup Events", festën e futbollit për të rinjtë Luftëtari shkarkon Bledar Devollin pas humbjes me Besën, zgjedh Neritan Novin trajner të ri Neuer "X- factor", portieri shkëlqen edhe një herë në "Bernabeu": 40 vjeç, por jam ende këtu!
Sporti

Crespo, elozhe për Lautaro Martinez: Është gjysma e Interit, e ndjen golin!

· 2 min lexim

“Interi po fluturon sërish, i shënoi 5 gola Romës dhe për mua ka vënë duart te titulli. Kush është fytyra në kopertinë? Ajo e Lautaro Martinez. Nuk është rastësi që skuadra rilindi në momentin që kapiteni rigjeti formën pas problemeve fizike. Ai vlen sa gjysma e skuadrës. Jo vetëm për golat, por edhe për gjëra të tjera”.

Janë fjalët e Hernan Crespo, ish-sulmuesit argjentinas të Interit, Milanit, Parmës dhe disa skuadrave të tjera. Tani trajner, në kërkim të një stoli, pas largimit nga San Paolo. Crespo i ka idetë të qarta në lidhje me bashkombasin Lautaro dhe rëndësinë e tij tek Interi.

“E ndjek Lautaron që kur ishte i vogël, tek hapat e parë në Europë. Interi është një ambient që e njoh shumë mirë. Shumë klube të tjera e kanë vlerësuar dhe kërkuar, por ai nuk ka dashur kurrë të shkëputet nga dashuria e tij. Kjo provë besnikërie e ka kthyer në një simbol. Në nivelin teknik, taktik dhe fizik është rritur shumë”, – ka shtuar Crespo.

Ish-sulmuesi pastaj kalon në detaje: “Lautaro e ndjen golin, e sheh portën para se t’i vijë topi. Shembulli është goli i parë ndaj Romës. Thuram bën diçka të bukur në të djathtë dhe ai sulmon shtyllën e parë me një grintë që e kanë vetëm qendërsulmuesit vërtet të uritur. Goli është një pasojë e thjeshtë.

Rezultatet flasin qartë. Me kapitenin në fushë Interi fiton, pa të rrezikon shumë. Kur Interi ka pasur rënie, Lautaro nuk ka qenë në formë, ose ka qenë i dëmtuar. Nuk është vetëm një finalizues, është edhe një shembull për shokët”.

