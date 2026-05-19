☁️
Tiranë 19°C · Vranët 19 May 2026
S&P 500 7,344 ▼0.8%
DOW 49,401 ▼0.57%
NASDAQ 25,779 ▼1.19%
NAFTA 103.83 ▼0.53%
ARI 4,512 ▼1%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
₿ CRYPTO
BTC $76,431 ▲ +0.04% ETH $2,108 ▲ +0.09% XRP $1.3644 ▼ -0.99% SOL $84.1900 ▼ -0.05%
S&P 500 7,344 ▼0.8 % DOW 49,401 ▼0.57 % NASDAQ 25,779 ▼1.19 % NAFTA 103.83 ▼0.53 % ARI 4,512 ▼1 % S&P 500 7,344 ▼0.8 % DOW 49,401 ▼0.57 % NASDAQ 25,779 ▼1.19 % NAFTA 103.83 ▼0.53 % ARI 4,512 ▼1 %
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
19 May 2026
Breaking
Ndalohen shtatë shoferë gjatë 24 orëve të fundit, vozitën pa leje dhe nën ndikimin e alkoolit ​“Po të më quan mua dikush Bekë Serbia, nuk ia fali”, çka po paralajmëron anëtari i AAK-së Gjukanoviq: Qarqe nga Beogradi u përpoqën të destabilizonin Kosovën dhe të kompromentonin KFOR-in Kosovë/ Akuzohen për cenim të vullnetit të lirë të votuesve në Graçanicë, arrestohen pesë persona Qeveria rishikon ligjin për pagesat e vonuara, afate strikte dhe kamatëvonesa automatike për të mbrojtur bizneset
Menu
Sporti

Cristiano Ronaldo thirret për Botërorin 2026, një tjetër rekord

· 1 min lexim

Cristiano Ronaldo, 41 vjeç, është thirrur zyrtarisht në skuadrën e Portugalisë për Kupën e Botës 2026. Fituesi pesë herë i Topit të Artë në turneun SHBA-Meksikë-Kanada do të luajë Kupën e tij të gjashtë të Botës. Portugezi është lojtari i parë që e bën këtë. Megjithatë, ai do të barazojë numrin e Lionel Messit kur Argjentina të shpallë zyrtarisht thirrjet e saj.

Lojtarët e thirrur nga trajneri Roberto Martinez:

Portierë: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Ëolves), Rui Silva (Sporting Lisbon), Ricardo Velho (Genclerbirligi)

Mbrojtësa: Ruben Dias (Man City), Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Man United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nelson Semedo (Fenerbahce), Matheus Nunes (Manchester City), Goncalo Inacio (Sporting Lisbon), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica)

Mesfushorë: Bruno Fernandes (Man United), Bernardo Silva (Man City), Vitinha (PSG), Joao Neves (PSG), Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca)

Sulmuesa: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leao (AC Milan), Joao Felix (Al Nassr), Goncalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceicao (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Trincao (Sporting Lisbon).

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë