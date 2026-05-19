Cristiano Ronaldo thirret për Botërorin 2026, një tjetër rekord
Cristiano Ronaldo, 41 vjeç, është thirrur zyrtarisht në skuadrën e Portugalisë për Kupën e Botës 2026. Fituesi pesë herë i Topit të Artë në turneun SHBA-Meksikë-Kanada do të luajë Kupën e tij të gjashtë të Botës. Portugezi është lojtari i parë që e bën këtë. Megjithatë, ai do të barazojë numrin e Lionel Messit kur Argjentina të shpallë zyrtarisht thirrjet e saj.
Lojtarët e thirrur nga trajneri Roberto Martinez:
Portierë: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Ëolves), Rui Silva (Sporting Lisbon), Ricardo Velho (Genclerbirligi)
Mbrojtësa: Ruben Dias (Man City), Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Man United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nelson Semedo (Fenerbahce), Matheus Nunes (Manchester City), Goncalo Inacio (Sporting Lisbon), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica)
Mesfushorë: Bruno Fernandes (Man United), Bernardo Silva (Man City), Vitinha (PSG), Joao Neves (PSG), Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca)
Sulmuesa: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leao (AC Milan), Joao Felix (Al Nassr), Goncalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceicao (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Trincao (Sporting Lisbon).
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.